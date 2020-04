Darmowy internet dla nauczycieli od UPC Polska

Wszystkie ręce na pokład

- Staramy się działać wielowątkowo i pomóc możliwie największej grupie nauczycieli i uczniów. Stawiamy też na współpracę. I to przynosi efekty – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Suma tych działań to realne cyfrowe wsparcie dla osób z różnych części kraju. A nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa - dodaje szef MC.

Do współpracy z nami przystąpiła m.in. firma UPC Polska - dostawca m.in. szerokopasmowego dostępu do internetu. Wspólnie uruchamiamy akcję „Internet dla edukacji”. To specjalna oferta dla nauczycieli.

- Odwołanie zajęć w szkołach i konieczność zorganizowania uczniom zdalnej nauki to dla wielu nauczycieli spore wyzwanie. Wiemy, że większość z nich świetnie sobie z tym radzi i szybko przystosowała się do nowej sytuacji. Nie wszyscy jednak mają w domach odpowiedni dostęp do cyfrowych narzędzi i stabilnego internetu, a to bardzo potrzebne w zdalnej pracy. Dlatego wychodzimy naprzeciw tym potrzebom – mówi minister Marek Zagórski.

Przyjmujemy zamówienia

Ze specjalnej oferty UPC Polska już od dziś mogą skorzystać nauczyciele szkół podstawowych i średnich, którzy nie mają obecnie dostępu do szerokopasmowego internetu i jednocześnie mieszkają w zasięgu sieci UPC Polska.

Propozycja obejmuje bezpłatny internet światłowodowy o prędkości do 150Mb/s na 6 miesięcy, bez zobowiązania. Wystarczy wejść na stronę www.internetdlaedukacji.pl i na niej zamówić usługę.

- Nagła konieczność przestawienia edukacji na tryb zdalny wymaga dostępności w domu stabilnego, nielimitowanego internetu o wysokiej przepustowości. Jest on wyjątkowo ważny dla nauczycieli, ale nie wszyscy z nich mają dziś usługi szerokopasmowe. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, UPC zdecydowało się zaoferować nauczycielom bezpłatną usługę dostępu do internetu, wspierając tym samym cyfryzację polskiego systemu edukacji – mówi Robert Redeleanu, Prezes UPC Polska.

Do współpracy zachęcamy także inne firmy.

Zdalne lekcje

Propozycje materiałów do wykorzystania w trakcie zdalnych lekcji można znaleźć na www.gov.pl/zdalnelekcje

Portal zmienia się niemal każdego dnia. Stale uzupełniamy go nowymi materiałami, zbierając w jednym miejscu treści, które mogą się przydać podczas zdalnego nauczania. Nic nie narzucamy. Dajemy nauczycielom pełną dowolność w ich doborze. Aby ułatwić wyszukiwanie grupujemy treści na dwa sposoby - w podziale na etap nauczania i na przedmioty oraz układamy materiały w swoisty „plan lekcji” na dany tydzień.

Nasza stronę, tylko przez pierwsze dwa tygodnie jej działania, odwiedziło ponad 2 miliony osób, które wygenerowały 38 milionów odsłon portalu.