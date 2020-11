Zdalne nauczanie. Bezpłatne szkolenia on-line dla nauczycieli

Szkolenia on-line dla nauczycieli

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przygotowała drugi cykl darmowych szkoleń on-line dla nauczycieli. Odbędą się one od 12 listopada do 24 listopada i będą miały formę otwartych webinarów. Szkolenia będą dotyczyły następujących zagadnień:

• zasady zdalnej edukacji na podstawie wniosków z „lockdownu”,

• odwrócona lekcja w nauczaniu zdalnym,

• Microsoft Teams dla początkujących,

• tworzenie quizów w aplikacji Quizizz.

Terminy i szczegółowe informacje dotyczące szkoleń znajdują się na stronie wydarzenia na Facebooku https://www.facebook.com/events/350698759568714.





Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2021

Tematyka webinarów

1. Wnioski z lockdownu – 10 zasad zdalnej edukacji

Termin: 12.11.2020 r. (czwartek), godz. 20:00

Link do spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=dqMj73L3nHY.

2. Odwrócona lekcja w zdalnej edukacji

Termin: 17.11.2020 r. (wtorek), godz. 20:00

Link do spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=hp03QOZca_g.

3. Microsoft Teams dla początkujących

Termin: 19.11.2020 r. (czwartek), godz. 20:00

Link do spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=_LsrgqvJFXw.

4. Quizizz – tworzenie quizów

Termin: 24.11.2020 r. (wtorek), godz. 20:00

Link do spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=iiFsM62GSlA.

Szkolenia są bezpłatne i otwarte, nie wymagają zapisania się.

Warto skorzystać z opcji „wezmę udział” (portal Facebook) lub „ustaw przypomnienie” (YouTube), aby otrzymać powiadomienia przed rozpoczęciem szkoleń. W przypadku dodatkowych pytań organizator zachęca do kontaktu: https://bycjakignacy.pl/kontakt.

Projekt Fundacji PGNiG „Być jak Ignacy”

Darmowe szkolenia on-line dla nauczycieli to część projektu Fundacji PGNiG pt. „Być jak Ignacy”. We wrześniu ruszyła rejestracja do V edycji tego programu, który w tym roku nosi nazwę „Nauka to przyszłość”. Celem projektu jest popularyzacja nauki oraz dokonań wybitnych polskich naukowców wśród uczniów szkół podstawowych.

V edycja projektu „Być jak Ignacy – Nauka to przyszłość” została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.