Bezpłatne warsztaty programowania dla dzieci

Zależy nam, aby dzieci mądrze i pożytecznie spędzały czas w internecie. Dlatego zapraszamy na bezpłatne warsztaty programowania, które organizujemy w ramach Klubu Młodego Programisty online.

Kodowanie to nie tylko nauka, ale i świetna zabawa. Przekonał się o tym każdy, kto choć raz wziął udział w naszych warsztatach. Jeśli do tej pory nie trafiliście na nie, nic straconego. Będziemy na Was czekać już w najbliższy poniedziałek. Wstęp wolny!





Widzimy się w poniedziałek!

Dołączcie do Klubu Młodego Programisty online i rozpocznijcie fantastyczną przygodę z kodowaniem! Jak to zrobić? Już tłumaczymy.

Terminy zajęć

Nasze zajęcia podzieliliśmy na dwie grupy wiekowe: dla uczniów z klas 1-3 i dla starszaków z klas 4-6. Jeden warsztat trwa godzinę. Zajęcia prowadzą profesjonalni trenerzy, którzy z przyjemnością wprowadzą Was w świat robotów i programowania.

Zajęcia dla młodszych uczniów zaczynamy w poniedziałki o godz. 17.00.

Na starszaków czekamy także w poniedziałki, ale od godz. 18.15.

Widzimy się zawsze w tym samym miejscu – w internecie, a dokładnie na kanale Klubu Młodego Programisty na Facebooku .

- Zależy nam na tym, aby dzieci mądrze i pożytecznie spędzały czas w internecie. Nasze zajęcia właśnie takie są - mówi Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Dzięki internetowej formule mogą wziąć w nich udział uczniowie z całej Polski, w tym z małych miejscowości, gdzie oferta tego rodzaju zajęć nigdy nie była zbyt szeroka – dodaje.

Aby razem z nami zacząć przygodę z programowaniem nie trzeba specjalnych przygotowań. Wystarczy komputer lub telefon z dostępem do internetu i godzina wolnego.

Jeśli zdarzy się tak, że nie zdążycie na godz. 17 lub na godz. 18.15, nie trzeba rozpaczać. Wszystkie zajęcia publikujemy w internecie, tak aby w każdej chwili móc je odtworzyć.

Koniecznie obejrzyjcie nasze dotychczasowe warsztaty !

Daj się „zaprogramować”

Obecny cykl warsztatów potrwa do 7 grudnia. To już druga odsłona Klubu Młodego Programisty online. Pierwszą zorganizowaliśmy na wiosnę. Wzięło w niej udział 12 tysięcy osób!

Jeszcze wcześniej nasze zajęcia organizowaliśmy stacjonarnie. Kluby Młodego Programisty otworzyliśmy w 16 miastach średniej wielkości (po jednym w każdym województwie). Plany pokrzyżował nam koronawirus, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W internecie wszyscy się zmieścimy – w zajęciach może brać udział dużo więcej dzieci, niż w tradycyjnych lekcjach.

A jak wyglądają nasze lekcje online? Jest wirtualna mata do kodowania, pracujemy w językach Scratch Junior i Scratch 3.0, w których tworzymy pierwsze aplikacje, gry czy animacje. Wykorzystujemy wirtualne puzzle, układamy trasy, które testuje symulator robota.

Brzmi ciekawie, prawda? W takim razie widzimy się w poniedziałek. Zapamiętajcie:

Uczniowie klas 1-3, zaczynamy o godz. 17.00. Weź udział w zajęciach .

. Uczniowie klas 4-6, zaczynamy o godz. 18.15. Weź udział w zajęciach .

To teraz jeszcze słówko do rodziców. Zastanawiacie się, czy warto uczyć dzieci programowania? Warto! Nie trzeba być później informatykiem. Zajęcia prowadzone w Klubie Młodego Programisty uczą analitycznego myślenia, rozwijają kreatywność, pokazują, że warto być wytrwałym – nie poddawać się i nie bać się nowych wyzwań. Wszystkie te kompetencje przydadzą się nie tylko przy okazji kodowania, ale też w codziennym życiu.

Jeśli szukacie dodatkowych informacji o nauce programowania, koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę koduj.gov.pl , gdzie znajdziecie mnóstwo ciekawych materiałów i inspiracji.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej o naszych Klubach Młodego Programisty, odwiedźcie www.klubmlodegoprogramisty.pl .

Czyli mamy już wspólne plany na poniedziałek? #zostańwdomu i poprogramuj!