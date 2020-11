Uchwały śmieciowe w Warszawie - apel wojewody

Naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami uzależnione od zużycia wody

W połowie października Rada Warszawy przyjęła uchwałę dotyczącą zmian związanych z gospodarowaniem odpadami. Radni zdecydowali m.in., że naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami będzie uzależnione od zużycia wody. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych i lokali niezamieszkałych w zabudowie mieszanej. Zmiana taryfy wejdzie w życie 1 grudnia 2020 r.

Jak przekazał zespół prasowy wojewody, związku z tymi zmianami do wojewody wpłynęły liczne wystąpienia mieszkańców Warszawy, a także spółdzielni i zarządów wspólnot mieszkaniowych w sprawie zmiany metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wnioski do wojewody o stwierdzenie nieważności uchwał

W połowie listopada np. warszawskie spółdzielnie mieszkaniowe we wnioskach skierowanych do wojewody i RIO w Warszawie wniosły o stwierdzenie nieważności zaskarżonych uchwał, zarzucając im m.in. naruszenie konstytucji. "Uzależnienie wysokości opłaty za odbiór odpadów jedynie od zużycia wody jest nieadekwatne do ilości faktycznie wytworzonych odpadów" - podkreśliły spółdzielnie. Ich zdaniem, brak ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za odbiór odpadów jest sprzeczny z konstytucją w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2013 r.

Mechanizm mający chronić "mieszkańców wrażliwych"

W odpowiedzi na te głosy wojewoda zaapelował do prezydenta Rafała Trzaskowskiego o przyjęcie mechanizmu prawnego chroniącego "mieszkańców wrażliwych". "W pismach, skierowanych do wojewody wyrażono silne zaniepokojenie zaskakującym i znacznym wzrostem cen, wskazując przy tym na wątpliwości odnoszące się do zgodności powyższych aktów z prawem" - przekazano.

W piśmie skierowanym do prezydenta Trzaskowskiego wojewoda pyta także, czy w najbliższym czasie planowane jest przekazanie pod obrady rady miasta "projektu aktu przygotowanego w oparciu o art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach". Przepis ten dotyczy zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zwrócono przy tym uwagę, że z uwagi na zakres spraw uregulowanych w uchwałach, nadzór nad nimi sprawowany jest przez Regionalną Izbę Obrachunkową. "Dlatego wojewoda zwrócił się również z prośbą o do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedstawienie stanowiska w sprawie powyższych uchwał" - przekazał ponadto zespół prasowy wojewody.