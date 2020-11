Stypendia Ministra Edukacji i Nauki oraz Prezesa Rady Ministrów 2020/2021

W 2020 r. 550 uczniów otrzyma stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020. W ubiegłym roku takie wsparcie otrzymało 389 stypendystów. Wzrosła także liczba uczniów, którzy zostali uhonorowani stypendium Prezesa Rady Ministrów. Na rok szkolny 2020/2021 przyznano je 7 092 osobom. W poprzednim roku szkolnym było ich 3 708. Serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki w 2020 roku

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki (ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi. Każdego roku do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpływa ok. 2 tys. wniosków o przyznanie takiego stypendium. Wszystkie one prezentują sylwetki uczniów, którzy mogą pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, niejednokrotnie także sukcesami międzynarodowymi.





W roku 2020 stypendium trafi do 550 uczniów, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie w roku szkolnym 2019/2020. W ubiegłym roku takie wsparcie otrzymało 389 stypendystów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019.

Wysokość stypendium to 3 000 zł jednorazowej nagrody dla każdego ucznia. Na wypłatę stypendiów dla uczniów wybitnie zdolnych MEN przeznaczy w 2020 r. łączna kwotę 1 685 000 zł.

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendium Edukacji i Nauki (ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju; laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe; uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki; uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów; uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Na rok szkolny 2020/2021 Prezes Rady Ministrów przyznał 7 092 stypendia. Od roku szkolnego 2019/2020 wysokość stypendium została zwiększona z 2 580 zł do 3 000 zł. Uczeń otrzymuje wsparcie w dwóch ratach (pierwsza rata za okres od września do grudnia, druga za okres od stycznia do czerwca).

Na wypłatę stypendiów przeznaczono łącznie kwotę 15 900 000 zł.