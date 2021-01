Sektor publiczny > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wiadomości > Klasy 1-3 szkół podstawowych wracają do szkół od 18 stycznia 2021 r.

Klasy 1-3 szkół podstawowych wracają do szkół od 18 stycznia 2021 r.

Kiedy dzieci wrócą do szkół? Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że po 18 stycznia 2021 r. zostaną utrzymane wszystkie obowiązujące obostrzenia oprócz nauczania zdalnego w klasach 1-3 w szkołach podstawowych. Oznacza to, że po feriach zimowych dzieci wrócą do szkół. Jak będzie wyglądała nauka? Kiedy pozostali uczniowie wrócą do szkół? Co z zasiłkiem opiekuńczym?