Spis powszechny 2021. Poszukiwani rachmistrzowie

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia 2021 r. w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Podstawową i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Wciąż jednak znacząca cześć prac spisowych będzie należeć do rachmistrzów spisowych działających telefonicznie lub w terenie. W województwie mazowieckim takich osób potrzeba ok. 2,5 tys., z czego blisko 750 w Warszawie. Nabór potrwa tylko do 9 lutego.

Bycie rachmistrzem spisowym to możliwość aktywnego udziału w najważniejszym i największym przedsięwzięciu badawczym w Polsce i jednocześnie doskonała okazja dla osób szukających dodatkowego lub dorywczego zatrudnienia. Praca rachmistrza jest ODPŁATNA!





Kto może zostać rachmistrzem?

Kandydatem na rachmistrza może być osoba, która jest pełnoletnia, cieszy się nieposzlakowaną opinią, posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie. Z udziału w naborze wykluczone są osoby skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Rachmistrz będzie miał styczność z danymi osobowymi i wrażliwymi, musi zatem dawać gwarancję uczciwości i rzetelności oraz przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Wynagrodzenie rachmistrza 2021

Praca rachmistrza jest odpłatna. Wysokość wynagrodzenia będzie zależeć od liczby poprawnie spisanych osób. Zgodnie z obecnie obowiązującym tekstem ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym za każdy zakończony wywiad bezpośredni rachmistrz otrzyma 7 złotych brutto, natomiast za wywiad telefoniczny 4 złote brutto. Na etapie ścieżki legislacyjnej znajduje się jednak projekt zmiany ustawy – kiedy wejdzie w życie, rachmistrz otrzyma 6 zł brutto za każdą spisaną osobę niezależnie od tego, czy spis został dokonany osobiście czy telefonicznie.

Do kiedy trzeba się zgłosić na rachmistrza?

Nabór kandydatów na rachmistrzów to zadanie urzędów gmin i urzędów miast. Dlatego informacji o procedurze naboru i wymaganych dokumentach należy szukać na ich stronach internetowych. Jeśli jednak nie możemy znaleźć ogłoszenia o naborze, należy zadzwonić do urzędu gminy/miasta i poprosić o informację w tej sprawie.

Nie wolno z tym zwlekać! Nabór już się rozpoczął i potrwa tylko do 9 lutego.

Jak przebiega nabór na rachmistrzów?

Zgłoszenie swojej kandydatury w urzędzie gminy, to dopiero pierwszy etap. Zanim kandydat stanie się rachmistrzem będzie musiał wziąć udział w szkoleniu, organizowanym on-line, przy użyciu własnego urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu. Szkolenie kończy się egzaminem, realizowanym za pomocą aplikacji internetowej. O uzyskaniu statusu rachmistrza decyduje liczba zdobytych punktów. Przed przystąpieniem do prac rachmistrzowie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego, złożą przyrzeczenie zachowania tajemnicy spisowej i otrzymają urządzenie mobilne z aplikacją umożliwiającą realizację wywiadów. W zależności od osobistych preferencji i sytuacji epidemicznej będą pracować w terenie lub przez telefon.

Statystyczny rachmistrz

Dane z ubiegłorocznego Powszechnego Spisu Rolnego niezbicie dowodzą, że praca rachmistrza jest dostępna dla osób z różnym doświadczeniem życiowym i zawodowym. Pracą rachmistrza w zdecydowanej większości zainteresowane były kobiety, w wieku do 40 lat, traktujące to zajęcie jako dodatkowe źródło zarobkowania. Dość liczna była grupa studentów (14% rachmistrzów), ale nie tylko młodzi pracowali przy spisie rolnym: najstarszy na Mazowszu rachmistrz liczył sobie 81 wiosen. Wśród mazowieckich rachmistrzów znalazły się też 34 osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Doświadczenia ze spisu rolnego pokazały, że praca rachmistrza jest interesująca, ale wymaga systematyczności, umiejętności nawiązywania kontaktu z różnymi typami osobowości i swobodnego korzystania z urządzeń mobilnych.

