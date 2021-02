Rejestracja pozostałych nauczycieli na szczepienia - kiedy?

W poniedziałek o godz. 8.00 rozpocznie się rejestracja pozostałej części nauczycieli, w tym również nauczycieli akademickich. W ten sposób w przyszłym tygodniu będziemy mieli zarejestrowanych wszystkich, którzy będą chcieli poddać się szczepieniom - powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Jak przebiegają szczepienia nauczycieli?

W czasie czwartkowej konferencji szef MEiN oświadczył, że akcja rejestracji do szczepień nauczycieli przebiega sprawnie. "W piątek 12 lutego rozpoczną się ich szczepienia" - dodał.





"W poniedziałek o godz. 8.00 rejestrujemy pozostałych nauczycieli, którzy nie byli w pierwszej grupie, w tym również nauczycieli akademickich" - zapowiedział minister Czarnek.

Poinformował, że dla nauczycieli akademickich jest oddzielny system rejestracji. Wyjaśnił, że będzie on analogiczny do tego, który był wcześniej dla nauczycieli.

Zaapelował "do wszystkich, którzy będą chcieli poddać się szczepieniom, oraz tych, którzy byli w pierwszej grupie blisko 440 tys. osób, które rejestrowały się do środy, aby jeżeli jeszcze się nie zarejestrowali skorzystali z tej możliwości również w przyszłym tygodniu.

W ocenie ministra liczba zgłoszonych do szczepień nauczycieli "to jest efekt odpowiedzialności dyrektorów szkół i środowiska nauczycielskiego, które w zdecydowanej większości chce się poddać szczepieniom po to, żeby powrót do normalności w szkołach mógł zaistnieć".