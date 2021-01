Zasady korzystania ze szkół w okresie nauczania zdalnego

Kiedy możliwa nauka w szkołach dla uczniów klas 4-8?

W środę na konferencji prasowej Czarnek mówił o "incydentach" nadużywania przepisu dającego możliwości organizacji nauki w szkołach dla starszych uczniów z klas 4-8.

Chodzi o rozrządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z którym dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole dla uczniów niepełnosprawnych. Takie rozwiązanie dotyczy też uczniów pełnosprawnych, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania.





Media podawały, że wniosków o objęcie takim nauczaniem uczniów pełnosprawnych jest coraz więcej - zazwyczaj rodzice argumentują je tym, że dzieci nie mają dostępu do internetu czy do odpowiedniego sprzętu.

W efekcie są szkoły, gdzie całe klasy wracają do nauki w szkole pomimo tego, że w ubiegłym tygodniu, w poniedziałek po feriach zimowych tylko uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych wrócili do nauki stacjonarnej. Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, tak jak przed feriami, kontynuują naukę zdalną - mają zajęcia stacjonarne zawieszone do 31 stycznia.

Czarnek odnosząc się do tych praktyk poinformował, że po zmianie rozporządzenia dyrektorzy szkół będą mieli obowiązek organizowania nauczania stacjonarnego tylko dla uczniów niepełnosprawnych. W przypadku pozostałych uczniów "będą mogli, ale nie będą musieli organizować stanowisk od nauki zdalnej na terenie szkoły" dla tych uczniów, którzy nie będą mogli korzystać z nauki zdalnej z powodów sprzętowych i informatycznych.

"Przechodzimy z trybu obligatoryjnego na fakultatywny. To dyrektor decyduje, czy robi stanowisko w szkole do nauki zdalnej, czy nie. Bo musi mieć przede wszystkim na względzie warunki bezpieczeństwa uczniów i środowiska szkolnego. Zasadą jest nauka zdalna w klasach 4-8 i w szkołach ponadpodstawowych" - powiedział Czarnek.

Nauka stacjonarna w klasach I-III oraz przedszkolach

Minister podsumował również funkcjonowanie przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych w skali całego kraju - ponad 99 proc. przedszkoli i prawie 99 proc. klas I-III szkół podstawowych pracuje w trybie stacjonarnym.

Konsultacje dla ósmoklasistów i maturzystów w szkołach

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas 8 oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne z przedmiotów egzaminacyjnych, w ramach przygotowań do matury i egzaminu ósmoklasisty.

W ramach konsultacji nauczyciele mogą mogą przeprowadzać sprawdziany, zachowując zasady sanitarne, tj. organizacja w małych grupach.

Próbny egzamin ósmoklasisty i próbna matura 2021

W marcu br., na 2 miesiące przed majowymi egzaminami, Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni dyrektorom szkół próbne arkusze do przeprowadzenia egzaminów próbnych.

Konkursy i olimpiady w szkole

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach ministra edukacji.

Realizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w kształceniu zawodowym

Szkoły mogą prowadzić zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Minister Czarnek dodał, że "uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal realizują zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u tych pracodawców nie występują istotne zagrożenia".

Szkolenie sportowe

W oddziałach i szkołach sportowych oraz mistrzostwa sportowego (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) szkolenie sportowe jest realizowane w formie stacjonarnej.

Źródło: PAP/MEiN