Koronawirus. Zapisy na szczepienia dla wszystkich pełnoletnich osób

Rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19

Szef KPRM Michał Dworczyk przedstawił we wtorek nowy harmonogram rejestracji na szczepienia, który przewiduje, że od poniedziałku 26 kwietnia każdego dnia będzie się odbywać rejestracja dwóch roczników. Jak dodał, od 9 maja wszyscy dorośli Polacy będą mieli wystawione już e-skierowania.

Szef KPRM poinformował we wtorek, że 28 kwietnia zostanie uruchomiona rejestracja dla osób między 30 a 39 rokiem życia, które wcześniej zgłosiły gotowość zaszczepienia się za pośrednictwem formularza.

"To ponad 400 tysięcy osób" - zaznaczył minister. "4 maja rozpoczniemy rejestrację osób między 18 a 29 rokiem życia. To też osoby, które między styczniem a marcem wypełniły formularz chęci zaszczepienia" - poinformował Dworczyk. Jak dodał, dotyczy to 340 tys. osób.

"Od poniedziałku przyspieszamy. Od poniedziałku będziemy rozpoczynali rejestracje każdego dnia dwóch roczników" - oświadczył minister.

I tak w poniedziałek 26 kwietnia będą się mogły zarejestrować osoby urodzone w latach 1974-1975, we wtorek 27 kwietnia roczniki 1976 i 1977, w środę 28 kwietnia urodzeni w 1978 i 1979 roku, w czwartek 29 kwietnia roczniki 1980 i 1981, w piątek 30 kwietnia - 1982 i 1983, a w sobotę 1 maja urodzeni w latach 1984-1985.

W kolejnym tygodniu w poniedziałek 3 maja będą mogli się zarejestrować roczniki 1986 i 1987, we wtorek 4 maja urodzeni w latach 1988-1989, w środę 5 maja z lat 1990 i 1991, w czwartek 6 maja ci urodzeni w 1992 i 1993 roku, w piątek 7 maja roczniki od 1994 do 1996, w sobotę 8 maja urodzeni pomiędzy 1997 a 1999 roku, a w niedzielę 9 maja roczniki od 2000 do 2003.

"Od 9 maja już wszyscy będą mieli wystawione e-skierowania, wszyscy będą mogli się rejestrować na kolejne terminy szczepień" - powiedział Dworczyk.

Szef KPRM poinformował, że w Polsce wykonano już ponad 9 mln szczepień.

Kalendarz szczepień kwiecień-maj 2021

Źródło: PAP/KPRM