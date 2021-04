Kalendarz szczepień na COVID-19 - kwiecień 2021

Zapisy na szczepienia kolejnych roczników

W poniedziałek, 12 kwietnia br., stratujemy z zapisami na szczepienia kolejnych roczników; zapisać będzie się można przez punkty szczepień, infolinię, sms, Internetowe Konto Pacjenta i system e-rejestracja - powiedział w piątek sekretarz stanu w KPRM Marek Zagórski.

"Rozpoczynamy kolejny etap zapisów kolejnych grup wiekowych, kolejnych roczników na szczepienia. Zgodnie z zapowiedziami startujemy 12 kwietnia, w poniedziałek. I różnica w stosunku do poprzednich procesów, zapisów, będzie polegała na tym, że każdego dnia - od poniedziałku do soboty - będziemy uruchamiali możliwość zapisywania się na szczepienia dla kolejnego rocznika" - powiedział w piątek Zagórski na wspólnej konferencji prasowej z szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michałem Dworczykiem i ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim.

Jak zapisać się na szczepienie?

Zagórski tłumaczył, że cały proces zapisywania się na szczepienia będzie zbliżony do tego, który już znamy. "Czyli będzie możliwość zapisywania się wszystkimi dostępnymi kanałami. Te dostępne kanały to po pierwsze punkty szczepień, po drugie infolinia, po trzecie system sms-owy, po czwarte Internetowe Konto Pacjenta, a przede wszystkim system e-rejestracja" - powiedział.

Jak wskazał, zapisy rocznika 1962 zaczną się o północy z niedzieli na poniedziałek.

"O północy z niedzieli na poniedziałek będzie dostępna możliwość zapisywania się przez e-rejestrację i na Internetowym Koncie Pacjenta. Będzie możliwe zapisywanie się poprzez system sms-owy, poprzez wysłanie smsa na numer 880-333-333, a także na infolinii pod numerem 989. Infolinia od północy do 6. rano będzie rejestrowała pacjentów w trybie automatycznym. Natomiast od godz. 6. rano będą dostępni konsultanci" - wyjaśnił.

Jak dodał Zagórski, ten cykl będzie powtarzany dla każdego kolejnego rocznika, zgodnie z kalendarzem, który został przedstawiony.

"Chcę też powiedzieć, że wprowadziliśmy kilka rozwiązań, które mają poprawić komfort tych wszystkich osób, które są przypisane do danego dnia jeśli chodzi o możliwość zapisów. Zwłaszcza jeśli chodzi o obsługę internetową, na stronie e-rejestracji, na stronie pacjent.gov.pl będzie informacja szczegółowa o tym, kto, i możliwość zweryfikowania, czy jestem osobą, która może w dany dniu zarejestrować się na szczepienie" - powiedział.

Zagórski zaapelował do wszystkich, także do mediów o to, żeby zwracać uwagę, informować o tym, że te zapisy zaczynają się dla kolejnych roczników, w konkretnych dniach "i nie ma potrzeby, ani też możliwości zgłaszania się wcześniej". "Natomiast (...) jeżeli ktoś jest urodzony w roku 1962 i nie zarejestruje się w poniedziałek, będzie miał taką możliwość oczywiście także w kolejnych dniach" - wyjaśnił.

Terminy rejestracji na szczepienia kwiecień 2021