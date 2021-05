Nowe konkursy NCBR dla uczelni

Konkursy NCBR dla uczelni - ruszają nabory do dwóch konkursów dla szkół wyższych, będące szansą na dostosowanie uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po raz kolejny dofinansuje projekty likwidujące bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym oraz podnoszące poziom kompetencji dydaktycznych kadr uczelni, tym razem w zakresie projektowania uniwersalnego. Budżet obu naborów to łącznie 80 mln zł dzięki środkom z Funduszy Europejskich.

Nabór do konkursów NCBR dla uczelni

20 maja br. ruszył nabór do konkursów NCBR dla uczelni (publicznych i prywatnych): Uczelnia dostępna oraz Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego. Oba nabory są organizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i potrwają do pierwszych dni lipca.

- Od kilku lat ministerstwo odpowiada na potrzeby studentów i uczelni w zakresie ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami. Trzecia już edycja konkursu „Uczelnia dostępna” to dowód na efektywność udzielanego wsparcia i wielkie zapotrzebowanie na środki na ten cel ze strony uczelni. Możliwość dostosowania zarówno infrastruktury uczelni, jak i programów kształcenia do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami, to wielki krok naprzód w odpowiadaniu przez uczelnie na stawiane im wyzwania – podkreślił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. - Za poprawą dostępności uczelni musi iść także umożliwianie rozwoju samym nauczycielom akademickim. Dzięki drugiemu z ogłaszanych dziś konkursów „Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego” podniosą oni swoje kompetencje tak, aby mogli skutecznie kształcić studentów w zakresie projektowania specjalistycznych produktów, programów i usług – dodał minister.

- Potrzeby uczelni w zapewnieniu osobom z niepełnosprawnościami możliwości studiowania są nadal duże. Świadczy o tym spore zainteresowanie poprzednimi edycjami konkursu. Dlatego kontynuujemy nasze działania na rzecz dostępności i ogłaszamy trzecią odsłonę konkursu. Dofinansowanie ze środków europejskich pomoże kolejnym szkołom wyższym w tworzeniu rozwiązań gwarantujących pełną dostępność kształcenia – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Od ponad dekady NCBR pomaga tworzyć rozwiązania odpowiadające na potrzeby zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Wspieramy pokonywanie barier technologicznych oraz rozwój usług i produktów pomagających w pełni włączać osoby z niepełnosprawnościami w życie społeczne. W ramach dwóch edycji konkursu Uczelnia dostępna przekazaliśmy łącznie ponad 550 mln zł na realizację projektów na 151 Uczelniach. Teraz dajemy szansę kolejnym szkołom wyższym. Również ponownie przeznaczamy unijne fundusze na rozwój uczelnianych kadr. Tym razem jednak skupiamy się na obszarze projektowania uniwersalnego. Wiemy, że uczelnie dostosowane do potrzeb wszystkich studentów oraz wyższe kwalifikacje personelu to wyższy poziom nauczania, a więc także istotny element kształtowania innowacyjnej gospodarki – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs „Uczelnia dostępna”

NCBR uruchamia trzecią już edycję konkursu Uczelnia dostępna, w ramach którego szkoły wyższe otrzymują wsparcie na likwidację wszelkiego rodzaju barier w dostępie do studiów oraz na wprowadzenie do swoich programów nauczania działań zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, której nie przyznano dofinansowania w ramach dwóch poprzednich edycji konkursu. Konkurs „Uczelnia dostępna” jest jednym z działań w ramach rządowego Programu „Dostępność Plus”, który stanowi pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce.

Zgłaszane do konkursu projekty będą mogły dotyczyć zarówno działań prowadzących do zapewnienia przez uczelnie dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia, jak i działań z zakresu dostępności architektonicznej. Realizując te projekty uczelnie będą współpracowały z organizacjami pozarządowymi, podmiotami działającymi na rzecz likwidacji barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym lub osobami z niepełnosprawnościami zajmującymi się aktywnie tematyką dostępności.

Konkurs „Uczelnia dostępna” przebiega w dwóch modelach – ścieżce mini i midi. Działania, jakie wnioskodawca może przewidzieć w projekcie, zależą od ścieżki, którą wybierze. Od wybranej opcji zależy też maksymalna kwota, o jaką może się starać. Ścieżka mini da uczelni szansę na rozpoczęcie podstawowych działań zmierzających do tworzenia uczelni dostępnej dla wszystkich. Przykładowe działania w ścieżce mini to m.in. zatrudnienie pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami lub utworzenie stanowiska ds. dostępności uczelni, podnoszenie kompetencji kadr uczelni poprzez udział dedykowanych szkoleniach, jak i w krajowych konferencjach tematycznych związanych z dostępnością.

Z kolei ścieżka midi ma zapewnić uczelni osiągnięcie znacznego wzrostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do poziomu minimalnego, poprzez zwiększenie dostępności wewnętrznych procesów, w szczególności rekrutacji, kształcenia i działalności naukowej, a także upowszechnienie rozwiązań zapewniających dostępność w jednostkach organizacyjnych, w których nadal występują braki. Przykładowe działania w ramach tej ścieżki to: wdrażanie dostosowanych form zajęć sportowych wraz ze szkoleniem osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich zajęć, zatrudnienie doradców edukacyjnych/konsultantów, dodatkowe wynagrodzenia dla lektorów języków obcych, autorów zajęć sportowych, psychologów zajmujących się wsparciem zdrowia psychicznego.

Budżet konkursu to 60 mln zł. Minimalna kwota kosztów kwalifikowanych to 100 tys. euro a maksymalna – 4 mln zł. Nabór potrwa od 20 maja do 5 lipca br.

Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego

Projektowanie uniwersalne to, zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego to nowy konkurs NCBR w ramach POWER. Środki w konkursie przeznaczone są na podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie projektowania uniwersalnego: szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne i inne tak, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia studentów w tym obszarze.

Budżet konkursu to 20 mln zł. Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych to 100 tys. euro. Nabór w konkursie trwa od 20 maja do 8 lipca br.

Źródło: NCBR