Druga dawka szczepionki na COVID-19 w innym miejscu

Egzamin ósmoklasisty polski 2021 – arkusz

Egzamin ósmoklasisty z polskiego 2021 – mamy arkusz CKE. Co było na egzaminie? Czy pytania były trudne? Jakie lektury pojawiły się w arkuszu? Jaki był temat rozprawki i opowiadania? Pobierz arkusz i sprawdź.

Egzamin ósmoklasisty 2021 – tematy wypracowań

Egzamin ósmoklasisty 2021 – jakie tematy wypracowań pojawiły się na egzaminie z polskiego? Znajomością jakich lektur musieli wykazać się ósmoklasiści?

Wymiana dowodu osobistego - jak złożyć wniosek?

Wymiana dowodu osobistego - jak złożyć wniosek? W czerwcu ponad 140 tysiącom osób upłynie termin ważności dowodu osobistego. Nieważny dowód to spory problem. Dlatego, aby go uniknąć, warto już teraz zawnioskować o nowy dokument. Najszybciej i najwygodniej zrobić to przez internet.

Czy RODO pomogło nam zadbać o bezpieczeństwo danych?

RODO - bezpieczeństwo danych. Rewolucja w podejściu do przetwarzania i ochrony danych osobowych rozpoczęła się trzy lata temu, z dniem wprowadzenia RODO. Wpłynęło ono również na naszą świadomość bezpieczeństwa informacji. Dla prawie połowy respondentów (do 24 r.ż.) najważniejsze w ochronie cennych firmowych danych są odpowiednie zabezpieczenia – zarówno fizyczne, jak i technologiczne (48,2%). Podobnie uważają nieco starsi w grupie wiekowej 25-34 lata (42,7%) – wynika z danych ODO 24. Czy RODO faktycznie pomogło nam zadbać o swoje bezpieczeństwo?

Egzamin ósmoklasisty 2021 – daty, arkusze, wyniki

Egzamin ósmoklasisty 2021 – przedstawiamy harmonogram egzaminu. Kiedy będą dostępne arkusze CKE i wyniki?

Zniesienie limitów przyjęć do specjalistów 2021

Zniesienie limitów przyjęć do specjalistów - od kiedy? Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia zapowiedzianego w Polskim Ładzie.

Ile kosztuje służebność drogowa?

Ile kosztuje służebność drogowa? Opłaty za ewentualną służebność drogową to czynnik, który warto wziąć pod uwagę jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie danego gruntu. Wyjaśniamy, ile mogą wynosić opłaty.

Egzamin ósmoklasisty 2021 - co trzeba wiedzieć?

Egzamin ósmoklasisty 2021 rozpocznie się 25 maja i będzie przeprowadzony w reżimie sanitarnym. Jakie zasady obowiązują na tegorocznym egzaminie?

Profilaktyka 40 plus - co zawiera pakiet badań?

Profilaktyka 40 plus to program badań profilaktycznych zapowiedziany w Nowym Polskim Ładzie. Jakie badania zawiera? Znamy już szczegóły programu.

Zasady organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r.

Organizacja wypoczynku letniego 2021. Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii koronawirusa.

Nowe konkursy NCBR dla uczelni

Konkursy NCBR dla uczelni - ruszają nabory do dwóch konkursów dla szkół wyższych, będące szansą na dostosowanie uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po raz kolejny dofinansuje projekty likwidujące bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym oraz podnoszące poziom kompetencji dydaktycznych kadr uczelni, tym razem w zakresie projektowania uniwersalnego. Budżet obu naborów to łącznie 80 mln zł dzięki środkom z Funduszy Europejskich.

Rezerwa subwencji ogólnej na zadania samorządowe 2021

Rezerwa subwencji ogólnej 2021 - 336 mln zł uzyska 120 jednostek samorządu terytorialnego. Wsparcie trafi do 11 województw, 36 miast na prawach powiatu oraz 73 powiatów.

Szczepienia przeciwko COVID-19 w szkołach?

Szczepienia przeciwko COVID-19 w szkołach - rozważamy taką możliwość - poinformował w piątek szef KPRM i pełnomocnik ds. programu szczepień Michał Dworczyk. Dodał, że należy zaczekać na zarejestrowanie odpowiednich preparatów dla osób poniżej 16 roku życia.

Czy każdy może być sygnalistą?

Kto może być sygnalistą na gruncie Dyrektywy o sygnalistach? Czy sygnalistą może być radca prawny, adwokat lub lekarz? Kim jest sygnalista?

Straty kin i teatrów w czasie pandemii koronawirusa

Straty kin i teatrów w czasie pandemii koronawirusa. Kina i teatry ruszają szybciej, ale z połową widowni i zaległościami wyższymi o kilkadziesiąt procent. Branża kulturalna poważnie odczuła ograniczenia wynikające z lockdownu.

Profil Zaufany - jak założyć?

Profil Zaufany - czym jest? Jak założyć Profil Zaufany? Jakie sprawy w urzędzie można załatwić online? Sprawdź. Z Profilu Zaufanego korzysta już 11 milionów Polaków.

Kryterium dochodowe w pomocy społecznej 2022

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej mają zostać podwyższone od 1 stycznia 2022 roku. Wzrosną jednak nie tylko progi, ale również kwoty niektórych świadczeń. Ile wyniosą?

Nowy Ład w edukacji – więcej lekcji historii w szkołach

Nowy Ład w edukacji – więcej lekcji historii w szkołach. Jakie zmiany w oświacie przewiduje Polski Ład PiS?

Polski Ład - zmiany w podatkach korzystne dla nauczycieli

Polski Ład - zmiany w podatkach, czyli m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, to pozytywne rozwiązanie również dla 700 tys. nauczycieli i pracowników oświaty – podkreślił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Wynagrodzenia nauczycieli - związki zawodowe przeciwko propozycji MEiN

Wynagrodzenia nauczycieli - związki zawodowe przeciwko propozycji MEiN. Propozycje MEiN spotkały się z różnym ustosunkowaniem się poszczególnych organizacji – skomentował minister edukacji Przemysław Czarnek po spotkaniu zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Zadecydowano o powołaniu trzech zespołów, które zajmą się kwestiami związanymi z pracą nauczycieli.

Paszporty covidowe: jak będą wyglądać i kiedy wejdą w życie?

Paszporty covidowe: jak będą wyglądać i kiedy wejdą w życie? Czy UE zdąży z nimi przed wakacjami?

Paszporty covidowe - pilotaż od 20 maja 2021 r.

Paszporty covidowe - od kiedy będą obowiązywać? Czym są paszporty szczepionkowe?

Powrót do szkół. Wytyczne dotyczące wsparcia uczniów, nauczania, sprawdzianów i prac domowych

Powrót do szkół - MEiN przygotowało wytyczne dla dyrektorów, nauczycieli i kuratorów oświaty. Mają one na celu wsparcie uczniów w powrocie do szkół. W wytycznych znajdziemy m.in. ograniczenie sprawdzianów i kartkówek, realizowania nowych treści z podstawy programowej, zadawania prac domowych oraz nierozliczanie uczniów z zeszytów, w których wykonywały zadania podczas nauki zdalnej.

Dodatkowe lekcje po powrocie do szkoły

Powrót do szkół - dodatkowe lekcje. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało projekt rozporządzenia w którym przewiduje zajęcia wspomagające dla uczniów po powrocie do szkół. Z jakich przedmiotów będą lekcje? Od kiedy ruszą?

Nowy Ład a budżety samorządów

Nowy Ład uderzy w budżety samorządów. Straty w PIT ma uzupełnić m.in. nowa subwencja inwestycyjna.