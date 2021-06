Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

Unijny Certyfikat COVID - tzw. paszport covidowy (szczepionkowy) od dziś jest już dostępny w aplikacji mObywatel i można go pobrać na telefon komórkowy. Jak pobrać paszport covidowy?

Unijny Certyfikat COVID na telefon

Miał być 25 czerwca, jest dziś – w aplikacji mObywatel znajdziecie już Unijny Certyfikat COVID (UCC), który umożliwi swobodne podróżowanie po Unii Europejskiej.

Do tej pory UCC można było pobrać jedynie z Internetowego Konta Pacjenta. Od dziś można go mieć w telefonie – w tym samym czasie pojawił się w naszej aplikacji mObywatel i w aplikacji Ministerstwa Zdrowia IKP.

Kto może pobrać Unijny Certyfikat COVID?

- Osoby, które mają naszą aplikację mObywatel – a jest ich już ponad 3 miliony – wystarczy, że ją zaktualizują. Tych, którzy do tej pory nie zainstalowali mObywatela w swoich telefonach - zachęcamy, aby to zrobili. Poza Unijnym Certyfikatem COVID znajdą tam m.in. mPrawo Jazdy, dane z dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego, swoje e-recepty i wiele innych przydatnych dokumentów – mówi minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – UCC zastąpi dostępne do tej pory w mObywatelu krajowe zaświadczenie o zaszczepieniu – dodaje.



Jeśli już chwytacie za telefony, żeby zdobyć swój Certyfikat powinniście wiedzieć, kto może go pobrać. A są to osoby:



• w pełni zaszczepione – które otrzymały dwie dawki szczepienia lub przyjęły jednodawkową szczepionkę. Certyfikat jest ważny od 14. do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki lub

• otrzymały negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu to 48 godzin) lub

• wyzdrowiały po COVID-19 (certyfikat jest ważny od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR).

Jeśli jesteście w jednej z tych grup – telefony w dłoń!

Unijny Certyfikat COVID dostępny bez internetu

- Dostępny w naszej aplikacji Unijny Certyfikat COVID działa także w trybie offline. A to oznacza, że jeśli dodamy go do aplikacji, np. przed wyjazdem na zagraniczne wakacje, aby go pokazać za granicą nie będziemy musieli mieć dostępu do sieci. To spora wygoda i oszczędność – mówi minister Janusz Cieszyński. – W Certyfikacie znajdziemy nasze zdjęcie z dowodu osobistego - to ułatwi kontrolę - i duży, wyraźny kod QR, dzięki któremu zminimalizowaliśmy ewentualne trudności przy skanowaniu kodu - dodaje.



Co ważne - dane, które zawierają szczegółowe informacje o właścicielu Certyfikatu - zostały ukryte przed wzrokiem osoby kontrolującej. W krajach UE certyfikat może być wykorzystywany nie tylko podczas odprawy granicznej. Dlatego nie każdy kontrolujący powinien mieć wgląd do wszystkich danych.



Certyfikat UCC z mObywatela może być zweryfikowany podczas odprawy dowolną aplikacją, którą dysponować będą służby graniczne danego kraju. Jest dostępny w języku polskim i po angielsku. W takiej formie jest akceptowany w całej Unii Europejskiej.

Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać?

Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób czeka na UCC, dlatego krok po kroku wytłumaczymy, co zrobić, żeby mieć go w swoim telefonie – w aplikacji mObywatel.



Scenariusz 1: w swoim telefonie masz już zainstalowaną aplikację mObywatel (bez krajowego zaświadczenia o zaszczepieniu)



W takiej sytuacji działaj zgodnie z naszymi wskazówkami:



1. Zaktualizuj aplikację mObywatel do najnowszej wersji – znajdziesz ją w sklepach App Store lub w Google Play:

• Apple iOS: Sklep App Store - aplikacja mObywatel, wersja 2.3.4 (541) lub nowsza – pobierz.

• Google Android: Google Play - aplikacja mObywatel, wersja 3.0.3 (18.109) lub nowsza – pobierz.

2. Uruchom zaktualizowaną aplikację.

3. Na głównym ekranie aplikacji wybierz „Dodaj dokument” (lub „Dodaj swój pierwszy dokument” - jeśli masz aplikację, ale korzystasz z niej pierwszy raz).

4. Z listy dokumentów wybierz Unijny Certyfikat COVID.

5. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz „Dalej”.

6. Korzystasz z mObywatela pierwszy raz? Jeśli tak - potwierdź swoje dane korzystając z profilu zaufanego. Jeśli regularnie korzystasz z aplikacji - przejdź do kolejnego punktu.

Gotowe!



Scenariusz 2: masz aplikację, a w niej krajowe zaświadczenia o zaszczepieniu



1. Zaktualizuj aplikację mObywatel do najnowszej wersji.

• Apple iOS: Sklep App Store - aplikacja mObywatel, wersja 2.3.4 (541) lub nowsza – pobierz.

• Google Android: Google Play - aplikacja mObywatel, wersja 3.0.3 (18.109) lub nowsza – pobierz.

2. Uruchom zaktualizowaną aplikację.

3. Dostaniesz komunikat o dostępności Unijnego Certyfikatu COVID.

4. Zapoznaj się z treścią komunikatu i wyraź zgodę na zmianę certyfikatu krajowego na unijny.

5. Twoja aplikacja pobierze niezbędne dane.



Gotowe!



Scenariusz 3: nie masz aplikacji mObywatel



W takiej sytuacji:



1. Pobierz aplikację. W zależności od telefonu, z którego korzystasz, znajdziesz ją w sklepach Google Play lub AppStore.

2. Uruchom aplikację.

3. Na głównym ekranie aplikacji wybierz „Dodaj swój pierwszy dokument”.

4. Z listy dokumentów wybierz Unijny Certyfikat COVID.

5. Potwierdź swoje dane korzystając z profilu zaufanego. Jeśli jeszcze go nie masz - załóż.

6. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz „Dalej”.



Gotowe!

Certyfikat COVID - unijne regulacje

Rozporządzenie dotyczące Unijnych Certyfikatów COVID będzie stosowane w Unii Europejskiej od 1 lipca. Do tego czasu kraje UE mogą, ale nie muszą uznawać tego dokumentu.



Aktualne informacje o dokumentach niezbędnych przy podróży do poszczególnych krajów UE można znaleźć na stronie https://reopen.europa.eu/pl



Aplikacja mObywatel, podobnie jak Unijny Certyfikat COVID, jest dobrowolna i bezpłatna. Przygotowuje ją zespół NASK - Państwowy Instytut Badawczy.