Matura i egzamin ósmoklasisty - zmiany od 2022 roku

Zmiany w sposobie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych od roku szkolnego 2021/2022 przewiduje resort edukacji i nauki w projekcie, który w piątek opublikowano w RCL. Jak wskazano, uwzględnia on skutki prowadzenia zdalnego sposobu kształcenia uczniów w czasie epidemii COVID-19.

Jest to projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, proponowane zmiany wynikają z konieczności przygotowania rozwiązań dotyczących organizacji i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w kolejnych latach, w których egzaminy te zdawać będą uczniowie i absolwenci, którzy dużą część swego kształcenia realizowali w sposób zdalny. Było to związane ze stanem epidemii COVID-19.

Zaznaczono, że konieczne jest określenie sposobu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych od roku szkolnego 2021/2022 i w kolejnych latach szkolnych. Zmiany w sposobie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2021 r. uregulowano rozporządzeniem.

Matura i egzamin ósmoklasisty 2022 - wymagania egzaminacyjne

Z projektu wynika, że w roku szkolnym 2021/2022, podobnie jak w roku szkolnym 2020/2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych, określonych w przepisach rozporządzeń. "Wymagania te będą stanowiły zawężony katalog w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne na rok szkolny 2021/2022 będą tożsame z wymaganiami egzaminacyjnymi na rok szkolny 2020/2021, opracowanymi przez zespoły ekspertów powołanych przez Ministra Edukacji i Nauki" - wskazano.

Egzamin ósmoklasisty 2022 - data

W myśl projektu na stałe zmienić ma się termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. "Od roku szkolnego 2021/2022 egzamin ósmoklasisty zawsze będzie przeprowadzany w maju. Przesunięcie egzaminu o około miesiąc pozwoli uczniom szkoły podstawowej lepiej przygotować się do egzaminu" - wynika z uzasadnienia. Z kolei w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – egzamin tej odbędzie się w roku szkolnym 2021/2022 w styczniu.

Przesunięcie terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z kwietnia na maj wymaga dostosowania ustawowych terminów rekrutacyjnych. W projekcie zaproponowano ich skrócenie. Podkreślono, że jest to możliwe, bo Prawo oświatowe dopuszcza przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z wykorzystaniem systemu informatycznego. "To narzędzie znacząco usprawniło postępowanie, w szczególności pracę komisji rekrutacyjnych odpowiedzialnych za weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły lub placówki oświatowej" - wskazano.

Egzamin ósmoklasisty 2022 - przedmioty

Kolejna z istotnych zmian polega na rezygnacji z przeprowadzania od roku szkolnego 2021/2022 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. "Rezygnacja ta wynika przede wszystkim z postulatów zgłaszanych do Ministerstwa Edukacji i Nauki przez środowiska nauczycieli i rodziców, którzy wyrażali obawy, że egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru powoduje konieczność skupienia się ucznia na jednym (wybranym) przedmiocie kosztem przedmiotów pozostałych" - wyjaśniono.

Matura 2022 bez egzaminu ustnego

Z projektu wynika, że w roku szkolnym 2021/2022 egzamin maturalny, podobnie jak w roku szkolnym 2020/2021, będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Wyjaśniono, że absolwenci będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym oraz do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Matura 2022 - co trzeba zdać?

"W roku szkolnym 2021/2022 absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyska i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym" - czytamy w uzasadnieniu. Sprecyzowano też wymagania dla kolejnych lat.

Projekt przewiduje też m.in. możliwości powoływania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zespołów doradczych lub ekspertów w celu przedstawienia opinii lub ekspertyzy na potrzeby tego ministra.

Większość proponowanych zmian ma wejść w życie 1 września 2021 r. Projekt skierowano do konsultacji, które potrwają 21 dni.