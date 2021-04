Matura i egzamin ósmoklasisty w latach 2021, 2022 i 2023 - zmiany

Na konferencji prasowej z udziałem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcina Smolika ogłoszone zostały zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i matur w tym roku oraz w najbliższych latach.

Matura i egzamin ósmoklasisty 2021 - terminy

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ogłosił, że egzaminy w 2021 roku odbędą się zgodnie z zaplanowanymi terminami. Nie ma żadnego zagrożenia ani dla ich daty ani dla formuły stacjonarnej egzaminów.

Oznacza to, że uczniowie przystąpią do matury w dniach: 4-20 maja 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zaś: 25-27 maja 2021 r.

Egzaminy 2021 a koronawirus

Nie będzie żadnych testów na koronawirusa ani szczepień uczniów przed egzaminami. Do zapewnienia bezpieczeństwa ma wystarczyć reżim sanitarny.

Egzamin ósmoklasisty 2021

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbędzie się na podstawie wymagań egzaminacyjnych z 16 grudnia 2020 r. Jego formuła będzie uproszczona. Uczniowie mają do opanowania mniejszy materiał a do rozwiązania mniej zadań zarówno otwartych i zamkniętych. Na wypełnienie arkusza będą jednak mieli tyle samo czasu co dotychczas.

Matura 2021

Matury w 2021 r, również odbędą się na podstawie wymagań egzaminacyjnych z grudnia 2020 r. i w uproszczonej formule. Obowiązkowa w tym roku jest tylko część pisemna egzaminu, ustna jest tylko dla osób, które jej potrzebują do rekrutacji z zagranicą. Nie ma obowiązku przystąpienia do matury rozszerzonej.

Egzamin ósmoklasisty 2022 - zmiany

Egzamin ósmoklasisty w 2022 r. odbędzie się w maju na podstawie tych samych wymagań, które obowiązują w roku 2021 i na tych samych zasadach. Będzie się składał z trzech przedmiotów: polski, matematyka, język obcy. Nie będzie egzaminu z dodatkowego przedmiotu. Planowane zmiany zgodnie z którymi będzie trzeba pisać część dodatkową wejdą w życie nie wcześniej niż w 2024 roku.

Matura 2022 - zmiany

Matura w 2022 roku również odbędzie się na postawie tegorocznych wymagań. Jedyną zmianą będzie konieczność przystąpienia w 2022 r. do jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wynik uzyskany z tego przedmiotu nie będzie miał jednak wpływu na zdanie matury.

Egzamin ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty w 2023 roku także odbędzie w terminie majowym. Będzie przeprowadzany zgodnie z wymaganiami podstawy programowej z 2017 r. - z trzech przedmiotów. Nie będzie egzaminu z przedmiotu dodatkowego.

Matura 2023 - zmiany

Matura w 2023 roku zostanie przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podstawy programowej z 2018. Będzie na niej obowiązek przystąpienia do egzaminu rozszerzonego, ale bez konieczności jego zdania na 30%. Arkusze egzaminacyjne będą w formie przedstawionej w Informatorach.

Konieczność zdania matury na poziomie rozszerzonym ma wejść w życie od 2025 r.