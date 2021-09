Program Poznaj Polskę - wznowienie naboru wniosków

Program Poznaj Polskę - Ministerstwo Edukacji i Nauki przedłużyło nabór wniosków na dofinansowanie wycieczek szkolnych. Do kiedy można składać wnioski?

Wznowienie naboru wniosków do programu „Poznaj Polskę"

W poniedziałek, 27 września br. wznawiamy i przedłużamy nabór wniosków do programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Na dofinansowanie wycieczek w ramach wznowionego naboru przeznaczamy dodatkowo blisko 10 mln zł! Łącznie na program „Poznaj Polskę” w 2021 roku zostanie wydatkowana kwota około 25 mln zł. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Polski Ład”.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone od poniedziałku, 27 września, od godz. 00:01 w trybie ciągłym, aż do wyczerpania dodatkowych środków finansowych. Decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

„Poznaj Polskę” – na co można otrzymać dofinansowanie?

Przypomnijmy, że w ramach programu „Poznaj Polskę” szkoły mogą otrzymać środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.

Wsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, w tym: jednodniowej – do kwoty 5 tys. zł, dwudniowej - do kwoty 10 tys. zł, trzydniowej – do kwoty 15 tys. zł.

W wyjazdach będą mogli uczestniczyć uczniowie z trzech grup wiekowych: I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych, II grupa – klasy IV-VIII ze szkół podstawowych, III grupa – szkoły ponadpodstawowe. Dla każdej z tych grup Ministerstwo Edukacji i Nauki, we współpracy z ekspertami, opracowało plany wycieczek uwzględniające konkretne punkty edukacyjne, które zostały dostosowane do wieku oraz poziomu rozwoju uczniów.

Ogromne zainteresowanie programem „Poznaj Polskę”

Nabór wniosków ruszył 6 września br. Program cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że już po tygodniu przewidziana na ten cel pula środków, w wysokości 15 mln zł, została rozdysponowana.