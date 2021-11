Dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły niepublicznej w obowiązku gminy

Gmina ma obowiązek zapewnić niepełnosprawnemu uczniowi transport i opiekę w czasie przewozu do placówki oświatowej. Świadczona przez gminę usługa jest nieodpłatna i nie ma tu znaczenia publiczny charakter placówki. Zatem bezpłatny dowóz musi być zapewniony także do szkoły niepublicznej. Wybór placówki należy wyłącznie do opiekunów dziecka. Ani niepubliczny charakter placówki, ani, w przypadku ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, również odległość od miejsca zamieszkania, nie mają znaczenia - tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Prawo oświatowe nakazuje gminie zapewnić niepełnosprawnemu dziecku bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do i z placówki oświatowej. To, czy placówka jest publiczna, czy też niepubliczna, stanowi wybór rodziców (prawnych opiekunów dziecka), w żadnym przypadku takiego wyboru nie może dokonać gmina. Wybór ośrodka nie stanowi uprawnienia gminy, lecz osób, do których należy podejmowanie decyzji w imieniu ucznia w wykonaniu konstytucyjnie gwarantowanego prawa do nauki i wyboru szkoły.