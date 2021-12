W listopadzie 2021 r. został założony 13-milionowy Profil Zaufany

Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazał informację o 13-milionowym Profilu Zaufanym założonym w Polsce. Osoby posiadające Profil Zaufany mogą bez wychodzenia z domu załatwić szereg spraw w urzędach związanych z samochodami, dowodami osobistymi, meldunkiem. Profil jest narzędziem weryfikacji tożsamości dla około 13,2 mln Polaków. Umożliwia składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego. Pozwala na korzystanie z szeregu usług oferowanych przez urzędy na platformie ePUAP czy kontakt z ZUS. Dlatego każdego dnia listopada 2021 r. średnio niemal 7800 Polaków zakładało Profil Zaufany, a ponad 10 tysięcy pobierało aplikację mObywatel.

Profil Zaufany a walka z COVID-19

Osoby posiadające Profil Zaufany mogą błyskawicznie zarejestrować się online na test na COVID-19, a samo badanie przeprowadzić w najbliższym punkcie mobilnym. Jeśli kwalifikujesz się na test i wybierzesz opcję „zlecenie online” – logujesz się przez Profil Zaufany. Wysyłasz zgłoszenie. Zlecenie na test zostanie wystawione automatycznie w ciągu godziny. Otrzymasz SMS z numerem skierowania. W przypadku potwierdzenia przez test zachorowania na COVID-19 poprzez Internetowe Konto Pacjenta można załatwić sprawy związane z kwarantanną. Osoby zdrowe podobnie szybko mogą zdobyć e-skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19.

Najpopularniejsze e-usługi

Wydział Promocji Polityki Cyfrowej poinformował, że w listopadzie 2021 r. najpopularniejszą e-usługą była „Historia pojazdu”. Polacy skorzystali z niej 18 359 279 razy. Mogli w ten sposób sprawdzić, czy kupowany pojazd był kradziony, a także jego stan licznika i dane techniczne.

Inne popularne e-usługi w listopadzie 2021 r.:

1) „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu” – skorzystano z niej 81 431 razy;

2) „Punkty karne” – sprawdzano je ponad 1 611 344 razy;

3) „Bezpieczny autobus” - skorzystano 79 986 razy;

4) „Wyślij pismo” – 186 112 razy (każdego dnia listopada 2021 r. do urzędów trafiało średnio ponad 6200 elektronicznych pism ogólnych);

5) „Pobranie przez Internet odpisu aktu stanu cywilnego” – 22 500 razy;

6) „Meldunek przez Internet” – 18 328 razy;

7) „Zgłoszenie narodzin” – 12 400 narodzin;

8) „Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka” – 3975 wniosków;

9) Zgłoszenie przez Internet zniszczenia lub utraty dowodu – 4620 osób.

Aplikacja mObywatel

Aplikacja mObywatel grupuje m.in. dane z dowodu osobistego, mPrawo Jazdy, licznik punktów karnych, certyfikat szczepienia, e-recepty… w listopadzie pobrało ją ponad 300 tysięcy Polaków.

Jak założyć Profil Zaufany

Najszybszym sposobem założenia profilu zaufanego jest skorzystanie z usług banków. Posiadacz bankowego konta internetowego jest weryfikowany pod kątem swoich danych osobowych na podstawie jego danych znanych bankowi. Profil można założyć też w czasie wizyty w jednym z przeszło 1500 punktów potwierdzających Profil Zaufany. To np. urzędy miast, urzędy skarbowe, placówki pocztowe, placówki ZUS.

Profil Zaufany to dostęp do ePUAP

Rozwinięcie wspomnianego skrótu ePUAP to: „Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej”. Jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Dzięki Profilowi Zaufanemu można korzystać z szeregu usług oferowanych przez urzędy na tej platformie.

Profil Zaufany to dostęp do ZUS

Usługi oferowane przez ZUS i dostępne za pośrednictwem Profilu Zaufanego zebrane są na portalu PUE. Za jego pośrednictwem można rozliczyć jako przedsiębiorca składki ubezpieczeniowe czy złożyć wniosek do ZUS.

opracował Tomasz Król na podstawie informacji PAP