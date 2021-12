W 2022 r. 200 mln zł od rządu na obwodnice

51 obwodnic w całym kraju otrzyma dofinansowanie. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) zostanie dofinansowanych 51 obwodnic. Przyznane dofinansowanie, dla wszystkich zadań obwodnicowych, wyniesie ponad 4,5 mld zł. W 2022 r. dopłaty będą sięgać blisko 200 mln zł.

Rząd przyznał ponad 4,5 mld zł dofinansowania na 51 obwodnic w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Nowa infrastruktura powstanie w ciągach dróg wojewódzkich. To pozwoli na odciążenie ruchu drogowego w wielu miejscowościach oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Ruch z centrów miast zostanie skierowany na nowo budowane obwodnice. Ogłoszenie inwestycji odbyło się podczas otwarcia drogi wojewódzkiej nr 933 w woj. śląskim.

Ponad 4,5 mld zł na 51 obwodnic

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) zostanie dofinansowanych 51 obwodnic. Przyznane dofinansowanie, dla wszystkich zadań obwodnicowych, wyniesie ponad 4,5 mld zł. W samym nadchodzącym 2022 r. dopłaty będą sięgać blisko 200 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania, jednego zadania obwodnicowego, może wynieść 80 proc.

100 obwodnic do 2030 r.

Rada Ministrów 13 kwietnia 2021 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach programu obwodnicowego w całej Polsce powstanie ok. 820 km nowych zadań. Na realizację tego zadania rząd przeznaczy łącznie 28 mld zł. Obwodnice już powstają – w realizacji znajduje się 14 zadań o długości 109,6 km.

Dofinansowanie 200 mln zł w 2022 r. - wykaz 51 inwestycji

Lista 51 inwestycji z podziałem na województwa:



1. dolnośląskie – Budowa obwodnicy m. Boguszów - Gorce

2. dolnośląskie – Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca

3. dolnośląskie – Skomunikowanie A4 z S5 – budowa obwodnicy Obornik Śląskich

4. kujawsko pomorskie – Budowa obwodnicy miasta Brodnicy

5. kujawsko pomorskie – Budowa obwodnicy miasta Tucholi

6. kujawsko pomorskie – Budowa obwodnicy miasta Rypina

7. lubelskie – Budowa obwodnicy m. Tarnogród

8. lubelskie – Budowa obwodnicy m. Opole Lubelskie - Etap I

9. lubelskie – Budowa obwodnicy m. Hrubieszów

10. lubelskie – Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm

11. lubuskie – Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap IV

12. lubuskie – Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap III

13. lubuskie – Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap III

14. łódzkie – Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484

15. łódzkie – Budowa obwodnicy miejscowości Praga w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 703

16. łódzkie – Budowa obwodnicy Kwaskowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710

17. małopolskie – Obwodnica Zielonek w ciągu DW 794 - Etap II od węzła POK do DW 794

18. małopolskie – Obwodnica Brzeszcz

19. małopolskie – Obwodnica Szczurowej

20. mazowieckie – Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej (DW 560) w m. Gorzewo na terenie gminy Sierpc do ul. Kościuszki (DK10) w Sierpcu

21. mazowieckie – Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew

22. opolskie – Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489

23. opolskie – Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409

24. opolskie – Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416

25. podkarpackie – Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łancut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie

26. podkarpackie – Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878

27. podkarpackie – Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele

28. podlaskie – Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678

29. podlaskie – Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690

30. podlaskie – Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647

31. podlaskie – Kontynuacja – zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk

32. pomorskie – Budowa obwodnicy Kartuz - Etap II

33. pomorskie – Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice

34. pomorskie – Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skorcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz - Mirotki

35. śląskie – Budowa obwodnicy DW 925 w Rudzie Śląskiej – trasa N-S od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Goduli

36. śląskie – Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935

37. śląskie – Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice

38. śląskie – Północno - zachodnia obwodnica Raciborza

39. śląskie – Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul Hagera

40. śląskie – Obwodnica miejscowości Koziegłowy

41. świętokrzyskie – Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35km

42. świętokrzyskie – Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73

43. świętokrzyskie – Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/

44. warmińsko-mazurskie – Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn

45. warmińsko-mazurskie – Budowa obwodnicy m. Nidzica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545

46. wielkopolskie – Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308

47. wielkopolskie – Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241

48. wielkopolskie – Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187

49. zachodniopomorskie – Budowa obejścia m. Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119

50. zachodniopomorskie – Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. Nr 151 - etap II

51. zachodniopomorskie – Budowa obejścia m. Gryfice – połączenie dróg woj. Nr 110 i 105 z 109 – etap II