Nowy wzór legitymacji służbowej nauczyciela. mLegitymacja służbowa z urzędu, karta plastikowa na wniosek

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało projekt rozporządzenia, które określi nowy wzór legitymacji służbowej nauczyciela. Co się zmieni we wzorze legitymacji i od kiedy zmiany wejdą w życie?

Nowy wzór legitymacji służbowej nauczyciela

Projekt (z 11 sierpnia 2023 r.) rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela zawiera w załączniku następujący nowy wzór tej legitymacji:

Awers

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rewers

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Opis wzoru:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

I. Awers i rewers:

Blankiet legitymacji służbowej nauczyciela, zwanej dalej „legitymacją”, jest wykonany z wielowarstwowej karty laminowanej PCV o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normach wprowadzających normę ISO/IEC 7810, niewykazującej luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym. Blankiet legitymacji jest przystosowany do personalizacji techniką termosublimacji. Tło giloszowe stanowią ciągłe linie w kolorach Pantone 7467 C, Pantone 637 C, Pantone 299 C i Pantone 2985 C. Mikrodruki o treści „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA / TEACHER IDENTITY CARD”. Po procesie personalizacji awers i rewers legitymacji należy zabezpieczyć folią OVERLAY niewykazującą luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym. W blankiecie legitymacji może być stosowana, stosownie do potrzeb wydawcy dokumentu, także elektroniczna warstwa bezstykowa.

II. Awers:

Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej o wysokości 9 mm

w kolorystyce Pantone 485 C, Pantone 123 C i kolor czarny oraz napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” w dwóch wierszach, wykonany czcionką Arial CE Bold o wielkości 4 pkt w kolorze czarnym. Napis „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA” wykonany czcionką Arial CE Bold o wielkości 8 pkt w kolorze czarnym. Napis „TEACHER IDENTITY CARD” wykonany czcionką Arial CE Bold o wielkości 6,5 pkt w kolorze czarnym. Napisy w kolorze czarnym: „Nazwisko / Surname”; „Imię (Imiona) / Name (Names)”; „Data wydania / Date of issue”; „Numer / Number”; Pole do umieszczenia fotografii posiadacza legitymacji o wymiarach 20 x 25,71 mm. W procesie personalizacji legitymacji są nanoszone następujące dane: fotografia posiadacza legitymacji w proporcjach odpowiadających fotografii o wymiarach 35 x 45 mm w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. Fotografia powinna być wykonana według standardów, które są określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 1865) i zajmować 70–80% pola, o którym mowa w ust. 5; nazwisko w jednym wierszu do 28 znaków, wykonane czcionką Arial CE Bold o wielkości 8 pkt w kolorze czarnym, notacja „WIELKIE LITERY”; imię (imiona) w jednym wierszu do 28 znaków, wykonane czcionką Arial CE Bold o wielkości 8 pkt w kolorze czarnym, notacja „WIELKIE LITERY”; data wydania w jednym wierszu do 10 znaków w układzie DD-MM-RRRR, wykonana czcionką Arial CE Bold o wielkości 8 pkt w kolorze czarnym; numer w układzie NNNNNNNN/RRRR, wykonany czcionką Arial CE Bold o wielkości 8 pkt w kolorze czarnym.

III. Rewers:

Napisy: „Nazwa i adres siedziby pracodawcy / Name and address of the employer's registered office”; „Legitymacja ważna do / ID expiry date”; „31 sierpnia” powielone pięciokrotnie nad polami przeznaczonymi na umieszczenie hologramu. Oznaczenie indywidualne blankietu legitymacji naniesione przez producenta blankietu w technice grawerowania laserowego o wysokości 5 mm, na które składa się: skrót nazwy producenta blankietu legitymacji w układzie 7 znaków, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem XXXXXXX; rok produkcji blankietu legitymacji w układzie 4 cyfr, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem RRRR; seria i numer blankietu legitymacji w układzie 2 liter i 7 cyfr, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem AA XXXXXXX. W miejscu do tego przeznaczonym we wzorze umieszcza się hologram o wymiarach 13,5 x 13,5 mm i grubości 10 µm lub innej na tyle małej, że przy próbie odklejenia hologram ulega samodestrukcji, wykonany w technice 2D/3D, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, z naniesionym w sposób trwały rokiem ważności dla legitymacji. W procesie personalizacji legitymacji jest nanoszona nazwa i adres siedziby pracodawcy, w czterech wierszach do 30 znaków każdy, wykonana czcionką Arial CE Bold o wielkości 8 pkt w kolorze czarnym, notacja „WIELKIE LITERY”.

Dlaczego potrzebny jest nowy wzór legitymacji?

Ministerstwo Edukacji i Nauki wyjaśnia, że wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne z powodu zmian wynikających z ustawy z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), która w art. 24 pkt 1 uchyla art. 11a Karty Nauczyciela regulujący dotychczas kwestię wydawania legitymacji służbowej nauczyciela, zwanej dalej „legitymacją”.

W myśl dotychczasowego upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 11a ust. 3 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wzór oraz tryb wystawiania legitymacji służbowej, uwzględniając w szczególności potrzebę poświadczenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, a także termin, w jakim dyrektor szkoły zobowiązany jest do wydania legitymacji, zostało wydane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz. U. poz. 1393). Zgodnie z art. 84 pkt 3 ustawy z 26 maja 2023 r. przepisy zmieniające ustawę wejdą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 tej ustawy z 26 maja 2023 r.



Chodzi o komunikat ministra właściwego do spraw informatyzacji (obecnie Minister Cyfryzacji) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania (obecnie Minister Edukacji i Nauki) ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, określający m.in. dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie nauczycielom mLegitymacji. Komunikat ten ma być ogłoszony w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Z tym dniem utraci zatem moc wydane na podstawie art. 11a ust. 3 Karty Nauczyciela to ww. rozporządzenie.

mLegitymacja służbowa dla nauczyciela z urzędu, karta plastikowa na wniosek

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel w ustawie Karta Nauczyciela dodaje nowe przepisy (art. 11b i art. 11c), w których zostały uregulowane kwestie wydawania nauczycielowi legitymacji w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. – mLegitymacji oraz legitymacji w postaci karty. Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w przywołanych przepisach, co do zasady, nauczycielom będzie wydawana z urzędu mLegitymacja, natomiast dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku będzie wydawał nauczycielowi legitymację również w postaci karty plastikowej.



W art. 11c Karty Nauczyciela zostały uregulowane także kwestie dotyczące trybu wydawania legitymacji w postaci karty, pobierania opłaty za wydanie legitymacji, danych zawartych w legitymacji, potwierdzania ważności legitymacji w danym roku, unieważnienia oraz wydania nowej legitymacji.

Dyrektor szkoły będzie pobierać opłatę za wydanie nauczycielowi legitymacji (karty plastikowej) w wysokości nieprzekraczającej kosztów wytworzenia legitymacji. Nie pobiera się opłaty za wydanie nauczycielowi legitymacji, jeżeli jego dotychczasowa legitymacja została unieważniona w przypadkach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b i d Karty Nauczyciela.

Z uwagi na to, że w Karcie Nauczyciela zostały uregulowane wszystkie kwestie, z wyjątkiem wzoru legitymacji, które obecnie reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela, w przepisie upoważniającym zawartym w art. 11c ust. 11 ustawy przekazano ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania (obecnie Minister Edukacji i Nauki) do określenia, w drodze rozporządzenia, wyłącznie wzoru legitymacji.

Warto też wskazać, że na podstawie § 3 pkt 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2403, z późn. zm.) legitymacja służbowa nauczyciela jest zakwalifikowana do trzeciej kategorii dokumentów publicznych. Dlatego też wzór legitymacji został dostosowany do wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1006) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. poz. 1456).

Od kiedy nowe legitymacje? Przepisy przejściowe

Omawiane rozporządzenie i nowy wzór legitymacji służbowej nauczyciela ma wejść w życie z dniem określonym w ww. komunikacie wydanym na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. Aby zapewnić ciągłość wydawania legitymacji w postaci plastikowej karty niezbędne jest, aby to nowe rozporządzenie weszło w życie z tym samym dniem co przepisy zmieniające ustawę, w tym przepis upoważniający do jego wydania.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaznacza też, że wszelkie kwestie intertemporalne związane z wydawaniem i zachowaniem ważności legitymacji służbowych nauczycieli wydawanych na podstawie przepisów dotychczasowych zostały rozstrzygnięte w ww. ustawie z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (art. 61-67).

Art. 61. Do dnia 12 lipca 2024 r. nauczycielom zatrudnionym w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wydaje się legitymację służbową na podstawie art. 11a ustawy zmienianej w art. 24 (Karta Nauczyciela - przypisek Inforu), w brzmieniu obowiązującym przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1.

Art. 62. Legitymacja służbowa wydana nauczycielowi na podstawie art. 11a ustawy zmienianej w art. 24, w brzmieniu obowiązującym przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wydana przed dniem 13 lipca 2024 r., zachowuje ważność do dnia wydania nauczycielowi nowej legitymacji, o której mowa w art. 11c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24, jednak nie dłużej niż do dnia upływu terminu, na który została wydana.

Art. 63. Stwierdzenia nieważności, anulowania oraz zwrotu legitymacji służbowej wydanej nauczycielowi na podstawie art. 11a ustawy zmienianej w art. 24, w brzmieniu obowiązującym przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wydanej przed dniem 13 lipca 2024 r., dokonuje się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 24, w brzmieniu obowiązującym przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1.

Art. 64. Nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 24, w dniu określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1, po uwierzytelnieniu przy użyciu certyfikatu podstawowego albo certyfikatu, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 52, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 14 dni od dnia określonego w tym komunikacie, wydaje się mLegitymację, o której mowa w art. 11b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24, chyba że przed wydaniem nauczycielowi mLegitymacji nastąpiło rozwiązanie albo wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela.

Art. 65. Nauczycielowi zatrudnionemu w dniu 13 lipca 2024 r. w szkole polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, szkole lub zespole szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, po uwierzytelnieniu przy użyciu certyfikatu podstawowego wydaje się, w terminie do dnia 27 lipca 2024 r., mLegitymację, o której mowa w art. 11b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24, chyba że przed wydaniem nauczycielowi mLegitymacji nastąpiło rozwiązanie albo wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela.

Art. 66. Stwierdzenie nieważności legitymacji służbowej nauczyciela oraz utrata ważności tej legitymacji: 1) wydanej przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1, 2) wydanej przed dniem 13 lipca 2024 r. – w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – nie skutkują unieważnieniem mLegitymacji, o której mowa w art. 11b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24.

Art. 67. W bazie danych systemu informacji oświatowej, w danych dziedzinowych nauczyciela, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 40, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są gromadzone dane o legitymacjach służbowych nauczycieli wydanych od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – dane o legitymacjach służbowych nauczycieli wydanych od dnia 13 lipca 2024 r.

Źródło: Projekt (z 11 sierpnia 2023 r.) rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela.