Minister P. Gliński: darmowy wstęp do muzeów i narodowych instytucji artystycznych dla dzieci i seniorów od połowy 2024 roku; 12% podwyżki dla pracowników instytucji kultury

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zapowiedział 12 października 2023 r. wprowadzenie od połowy 2024 roku bezpłatnego wstępu do narodowych instytucji artystycznych i narodowych muzeów dla dzieci, młodzieży, seniorów i rencistów. Minister Gliński poinformował także, że o ok. 12% wzrosną wynagrodzenia pracowników instytucji kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

P. Gliński: mamy środki, by od połowy 2024 roku wprowadzić darmowy wstęp do narodowych instytucji artystycznych i muzeów dla dzieci i seniorów

"W budżecie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2024 r. mamy już środki, na to by od połowy roku wprowadzić darmowy wstęp do narodowych instytucji artystycznych i narodowych muzeów dla dzieci, dla młodzieży, dla seniorów i rencistów" - poinformował szef MKiDN Piotr Gliński w nagraniu zamieszczonym na platformie X (dawnej Twitter).

Na koniec dzisiejszego dnia jeszcze jedna świetna wiadomość.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

Podwyżki dla pracowników narodowych i współprowadzonych przez MKiDN instytucji kultury w 2024 roku

Tego samego dnia, również na platformie X (dawnej Twitter) Minister Gliński zapowiedział, że w budżecie na 2024 rok rząd zabezpieczył środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników narodowych i współprowadzonych przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytucji kultury o 12,3%.

