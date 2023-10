Nowość: Jednolite rozporządzenie o podróżach służbowych [Dz.U. 2023 r. poz. 2190]

WHO chce wymazać papierosy z filmów, mediów i książek. Zwykły Kowalski może być ukarany za pokazywanie palenia w internecie

WHO walczy z papierosami. Liczba palaczy zamiast maleć, stoi w miejscu. WHO przedstawiła nowe propozycje dotyczące walki z papierosami. Nie ma tam nic o sposobach rzucenia nałogu, pojawiły się za to propozycje dotyczące reklamy i promocji wyrobów tytoniowych, a raczej ich zakazu.