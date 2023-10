Kto wygrał wybory? Dane z 40% komisji. PIS krąży wokół 40%

Wyniki wyborów 2023 r. godzina 12.00: PKW: dane z 41,1 proc. obwodów: PiS - 39,20 proc., KO - 27,07 proc.; Trzecia Droga - 14,27 proc.; Nowa Lewica - 8,06 proc.; Konfederacja - 7,40 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,90 proc.

Są już znane dane z 40% komisji. PIS spada poniżej 40%. Trzecia droga powyżej 14%.

Ile miał PIS w ostatecznych danych [godz. 12.00]

PKW: dane z 41,1 proc. obwodów: PiS - 39,20 proc., KO - 27,07 proc.; Trzecia Droga - 14,27 proc.; Nowa Lewica - 8,06 proc.; Konfederacja - 7,40 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,90 proc. (PAP)

Ile miała ostatecznie Konfederacja w wyborach [godzina 11.00]

PiS - 39,92 proc., KO - 26,45 proc. - takie są wyniki wyborów po przeliczeniu głosów z 33,16 proc. obwodów - podała PKW.

Trzecia Droga otrzymała 14,15 proc.

Nowa Lewica otrzymała 8,05 proc.

Komitet Konfederacja Wolność i Niepodległość otrzymał 7,41 proc.

Pozostałe komitety nie osiągnęły progu wyborczego.

Jaki ostateczny wynik Trzeciej Drogi [Dane z godziny 10.45]

Dane PKW z 31,66 proc. komisji wyborczych: PiS - 39,94 proc., KO - 26,36 proc., Trzecia Droga - 14,14 proc.

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 14,14 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 8,03 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,40 proc.. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych z wynikiem 1,87 proc.

W przeliczonych obwodach frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 72,13 proc. - zagłosowało 5 386 857 osób z 7 468 144 uprawnionych w okręgach, z których spłynęły dane.

Jakie ostateczne wyniki głosowania [dane z godziny 9.00]

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 13,97 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 8,09 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,41 proc.. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych z wynikiem 1,88 proc..

W przeliczonych obwodach frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 72,06 proc. - zagłosowało 4 222 712 osób z 5 859 990 uprawnionych w okręgach, z których spłynęły dane.(PAP)