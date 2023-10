Komunikat PKW z 18.50: PIS miał rano 41%., a teraz 36,8%. Trzecia Droga triumfuje. Frekwencja. Wyniki z 85% komisji

PKW: dane po podliczeniu głosów z 85,4 proc. proc. komisji: PiS - 36,78 proc.; KO - 29,38 proc., Trzecia Droga - 14,47 proc.; Nowa Lewica - 8,32 proc., Konfederacja - 7,25 proc.

rozwiń >

Bieżące dane spływające przez cały dzień z poszczególnych komisji wyborczych są coraz gorsze dla PIS. Punktem startu około godz. 9.00 było prawie 41% (wyniki z 25% obwodów). Około 18.40 jest to 36,8%.

Wielkim zwycięzcom wyborów staje się Trzecia Droga znacznie przekraczając pierwsze szacunki. Tylko nieznacznie lepiej u Konfederacji niż po wieczorze wyborczym.

Komunikat PKW z godz. 18.50 - wyniki wyborów z 15 października 2023 r.

PKW: dane po podliczeniu głosów z 85,4 proc. proc. komisji: PiS - 36,78 proc.; KO - 29,38 proc., Trzecia Droga - 14,47 proc.; Nowa Lewica - 8,32 proc., Konfederacja - 7,25 proc.

Komunikat PKW: Dane z 80,27% obwodów: PiS - 36,69%, KO - 29,44%, Trzecia Droga - 14,45% [dane z godz. 18.50]

PiS - 36,69 proc., KO - 29, 44 proc., Trzecia Droga - 14,45 proc. - wynika z danych PKW po przeliczeniu głosów z 80,27 proc. komisji wyborczych. Dalej znalazły się Nowa Lewica z wynikiem 8,39 proc. i Konfederacja z 7,22 proc.

W poniedziałek ok. godz. 18 Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 80,27 proc. komisji - z 25 478 na 31 497 obwodów. Według tych danych, PiS zdobyło 36,69 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 29,44 proc. Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 14,45 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 8,39 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,22 proc.

Wyniki wyborów: Dane z 75,16% obwodów: PiS - 37,03%., KO - 29,11%, Trzecia Droga - 14,47% [dane z godz. 17.20]

PiS - 37,03 proc., KO - 29,11 proc., Trzecia Droga - 14,47 proc., - wynika z danych PKW po przeliczeniu głosów z 75,16 proc. komisji wyborczych. Dalej znalazły się Nowa Lewica z wynikiem 8,31 proc. i Konfederacja z 7,24 proc.

W poniedziałek po godz. 17 Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 75,16 proc. komisji - z 23 672 na 31 497 obwodów. Według tych danych, PiS zdobyło 37,03 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 29,11 proc. Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 14,47 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 8,31 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,24 proc.

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych - 1,89 proc.

Sejm/ PKW: dane z 65,14 proc. obwodów: PiS - 37,52 proc., KO - 28,59 proc.; Trzecia Droga - 14,43 proc. [dane z godz. 16.20]

PiS - 37,52 proc., poparcia, KO - 28,59 proc., Trzecia Droga - 14,43 proc. - wynika z danych PKW po przeliczeniu głosów z 65,14 proc. komisji wyborczych. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,31 proc. i Konfederacja z 7,28 proc..

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 65,14 proc. komisji - z 20 516 na 31 497 obwodów. Według tych danych, PiS zdobyło 37,52 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 28,59 proc. Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 14,43 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 8,31 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,28 proc.

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych - 1,91 proc.

Frekwencja w wyborach 2023 r. - dane z 16.20

W przeliczonych obwodach frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 73,17 proc. - zagłosowało 12 582 249 osób z 17 195 296 uprawnionych w okręgach, z których spłynęły dane.

Już wiemy, że PIS nie przekroczy 40% [wbrew początkowym informacjom z rana] - dane z 15.30

PKW po podliczeniu głosów z 60,15 proc. komisji: PiS - 37,67 proc., KO - 28,43 proc., Trzecia Droga - 14,4 proc., Nowa Lewica - 8,34 proc. Konfederacja - 7,29 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,91 proc.

Jaki ostateczny wynik Trzeciej Drogi? - dane z 14.15

PKW po podliczeniu głosów z blisko 54 proc. komisji: PiS - 38,13 proc. KO - 28 proc., Trzecia Droga - 14,14 proc

PiS - 38,13 proc. KO - 28 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Lewica - 8,22 proc., Konfederacja - 7,33 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,91 proc. - podała PKW na konferencji prasowej w poniedziałek, po policzeniu wyników z blisko 54 proc. komisji.

W poniedziałek o godz. 13.30 Państwowa Komisja Wyborcza podała cząstkowe wyniki wyborów do Sejmu, na podstawie danych z niecałych 54 proc. komisji wyborczych. Jak wskazano, PiS wedle tych danych zebrał jak na razie 3 751 884 głosów, co stanowi 38,13 proc. Drugi komitet - Koalicja Obywatelska - zdobył 2 755 021, co stanowi 28 proc.

Na trzecim miejscu znalazła się Trzecia Droga, na którą wedle obecnych danych zagłosowało 1 416 820 osób, co dało wynik 14,40 proc. Kolejne miejsce zajęła Lewica - 808 343 głosów, co dało 8,22 proc. Dalej uplasowała się Konfederacja, na którą zagłosowało w policzonych komisjach 720 792 osób, co dało 7,33 proc.

Kolejny komitet wyborczy - Bezpartyjni Samorządowcy - zdobył 188 172 głosów, co w przeliczeniu daje 1,91 proc. Wynik powyżej jednego procenta zanotował jeszcze komitet +Polska jest jedna+ - 162 223 głosy, czyli 1,65 proc

Są znane wyniki z 50% komisji wyborczych. PIS coraz bardziej oddala się od 40% - dane z 14.00

Są już znane dane z 50% obwodów. PIS spada poniżej 40%. Trzecia droga powyżej 14%.

PiS - 38,32 proc., KO - 27,81 proc. - takie są wyniki wyborów po przeliczeniu głosów z 50,02 proc. obwodów - podała PKW.

Trzecia Droga otrzymała 14,37 proc.

Nowa Lewica otrzymała 8,23 proc.

Komitet Konfederacja Wolność i Niepodległość otrzymał 7,34 proc.

Pozostałe komitety nie osiągnęły progu wyborczego.

Dane z godziny 12.00. PIS coraz bardziej spada poniżej 40%

PiS - 38,54 proc., poparcia, KO - 27,62 proc., Trzecia Droga - 14,36 proc. - wynika z danych PKW po przeliczeniu głosów z 46,77 proc. komisji wyborczych PKW. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,18 proc. i Konfederacja z 7,35 proc.

W poniedziałek ok. 12.40 Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 46,34 proc. komisji. Według tych danych PiS zdobyło 38,65 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 27,51 proc. Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 14,38 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 8,15 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,36 proc.

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych - 1,89 proc.

Chwilę później PKW opublikowała zaktualizowane dane z 46,77 proc. komisji - z 14 731 na 31 497 obwodów. Wedle tych wyników, PiS zdobyło 38,54 proc., KO - 27,62 proc., Trzecia Droga - 14,36 proc. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,18 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,35. Bezpartyjni Samorządowcy zanotowali 1,89 proc.

W przeliczonych obwodach frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 72,76 proc. - zagłosowało 8 594 803osób z 11 812 516 uprawnionych w okręgach, z których spłynęły dane.

PKW: dane z 46,34 proc. obwodów: PiS - 38,65 proc., KO - 27,51 proc.; Trzecia Droga - 14,38 proc.; Nowa Lewica - 8,15 proc.; Konfederacja - 7,36 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,89 proc.(PAP)

Dane z godziny 11.30 PIS poniżej 40%, ale lepiej niż w niedzielę

PKW: dane z 41,1 proc. obwodów: PiS - 39,20 proc., KO - 27,07 proc.; Trzecia Droga - 14,27 proc.; Nowa Lewica - 8,06 proc.; Konfederacja - 7,40 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,90 proc.

Po przeliczeniu głosów z 41,1 proc. obwodów PKW podała w poniedziałek w południe cząstkowe wyniki wyborów do Sejmu. Według wyników, PiS zdobył 39,20 proc., KO - 27,07 proc., Trzecia Droga - 14,27 proc. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,06 proc. i Konfederacja z 7,40 proc.

Według opublikowanych w poniedziałek przed godziną 12 danych z 41,1 proc. obwodów, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 39,20 proc., Koalicja Obywatelska - 27,07 proc., Trzecia Droga - 14,27 proc.

Na kolejnych miejscach znalazła się Lewica z wynikiem 8,06 proc. i Konfederacja z 7,40 proc.

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych z wynikiem 1,90 proc.

W przeliczonych obwodach frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 72,22 proc.

Dane z godziny 11.00 - Trzecia droga przekracza 14% [mocny wynik]

PiS - 39,92 proc., KO - 26,45 proc. po przeliczeniu głosów z 33,16 proc. obwodów - PKW

PiS - 39,92 proc., KO - 26,45 proc. - takie są wyniki wyborów po przeliczeniu głosów z 33,16 proc. obwodów - podała PKW.

Trzecia Droga otrzymała 14,15 proc.

Nowa Lewica otrzymała 8,05 proc.

Komitet Konfederacja Wolność i Niepodległość otrzymał 7,41 proc.

Pozostałe komitety nie osiągnęły progu wyborczego.

Dane z godziny 10,45 - Trzecia droga przekroczyła 14%

Dane PKW z 31,66 proc. komisji wyborczych: PiS - 39,94 proc., KO - 26,36 proc., Trzecia Droga - 14,14 proc.

Po przeliczeniu głosów z 31,66 proc. komisji wyborczych PKW podała w poniedziałek rano cząstkowe wyniki wyborów do Sejmu. Według wyników, PiS zdobył 39,94 proc., KO - 26,46 proc., Trzecia Droga - 14,14 proc.. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,03 proc. i Konfederacja z 7,40 proc.

W poniedziałek, ok. godziny 10:30 rano, Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 31,66 proc. komisji - 9972 na 31497 obwodów. Jak wskazano, PiS zdobył do tej pory 39,94 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 26,46 proc.

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 14,14 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 8,03 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,40 proc.. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych z wynikiem 1,87 proc.

W przeliczonych obwodach frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 72,13 proc. - zagłosowało 5 386 857 osób z 7 468 144 uprawnionych w okręgach, z których spłynęły dane.

Dane z godziny 10.00 [jaki wynik w wyborach ma ostatecznie PIS?]

Po przeliczeniu głosów z 25,34 proc. komisji wyborczych PKW podała w poniedziałek rano cząstkowe wyniki wyborów do Sejmu. Według wyników, PiS zdobył 40,17 proc., KO - 26,26 proc., Trzecia Droga - 13,97 proc.. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,09 proc. i Konfederacja z 7,41 proc.

W poniedziałek, ok. godziny 9:30 rano, Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 25,34 proc. komisji - 7981 na 31497 obwodów. Jak wskazano, PiS zdobył do tej pory 40,17 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 26,26 proc.

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 13,97 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 8,09 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,41 proc.. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych z wynikiem 1,88 proc..

W przeliczonych obwodach frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 72,06 proc. - zagłosowało 4 222 712 osób z 5 859 990 uprawnionych w okręgach, z których spłynęły dane.(PAP)

Wcześniejsze wyniki z godziny 9.00

Sejm/ Dane PKW z 20,38 proc. komisji wyborczych: PiS - 40,52 proc., KO - 26,04 proc., Trzecia Droga - 13,87 proc.Po przeliczeniu głosów z 20,38 proc. komisji wyborczych PKW podała w poniedziałek rano cząstkowe wyniki wyborów do Sejmu. Według wyników, PiS zdobył 40,52 proc., KO - 26,04 proc., Trzecia Droga - 13,87 proc.. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 7,97 proc. i Konfederacja z 7,45 proc.

Czy PIS będzie rządził? Wyniki wyborów 2023 r.

W poniedziałek przed 9 rano Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 20,38 proc. komisji - 6418 na 31497 obwodów. Jak wskazano, PiS zdobył do tej pory 40,52 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 26,04 proc.

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 13,87 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 7,97 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,45 proc. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych z wynikiem 1,88 proc.

Co z koalicją - wyniki wyborów 2023 r.

W przeliczonych obwodach frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 71,83 proc. - zagłosowało 3 305 954osób z 4 602 445 uprawnionych w okręgach, z których spłynęły dane.

Wcześniej PKW opublikowała wyniki głosowania z 10% obwodów

PKW opublikowała wyniki głosowania z 10,3 proc. obwodowych komisji wyborczych, w poniedziałek 16 października po godz. 7 rano. Podane wyniki pochodzą z 3 245 spośród 31 497 obwodów głosowania.

Wyniki głosowania w obwodach, z których dane spłynęły do PKW przedstawiają się następująco:

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył 612 469 głosów, co daje mu 40,17 proc. poparcia.

zdobył 612 469 głosów, co daje mu poparcia. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobył 404 874 głosów – 26,55 proc. poparcia.

PO .N IPL Zieloni zdobył 404 874 głosów – poparcia. Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe zdobył 208 304 głosów, co daje mu 13,66 proc . poparcia.

Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe zdobył 208 304 głosów, co daje mu . poparcia. Komitet Wyborczy Nowa Lewica uzyskał 127 229 głosów i – tym samym – 8,34 proc. poparcia.

uzyskał 127 229 głosów i – tym samym – poparcia. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość – 112 037 głosów i 7,35 proc. poparcia.

Wolność i Niepodległość – 112 037 głosów i poparcia. Bezpartyjni Samorządowcy otrzymali 27 543 głosy – 1,81 proc. poparcia.

Częściowa frekwencja w obwodach, z których spłynęły dane według PKW wyniosła 71,93 proc.

PKW: Z zaświadczenia o prawie do głosowania skorzystało ok. 600 tys. osób

W porównaniu z poprzednimi wyborami liczba osób, które skorzystały z zaświadczenia o prawie do głosowania wzrosła dwukrotnie. Skorzystało z nich ok. 600 tys. osób - poinformował w poniedziałek przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

Wyniki w Estonii

Estonia/ W polskich wyborach najwięcej głosów zdobyła Koalicja Obywatelska; na drugim miejscu Nowa Lewica

Obywatele RP uczestniczący w wyborach parlamentarnych zorganizowanych w Estonii poparli 36,49-proc. głosów Koalicję Obywatelską; na drugim miejscu uplasowała się Nowa Lewica z 26,54-proc. poparciem - wynika z danych zamieszczonych na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Frekwencja wyniosła 94,64 proc.