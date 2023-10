Dane z 32% komisji: PIS o ułamki procenta poniżej 40%. Rośnie Trzecia Droga

Dane PKW z 31,66 proc. komisji wyborczych: PiS - 39,94 proc., KO - 26,36 proc., Trzecia Droga - 14,14 proc.

Po przeliczeniu głosów z 31,66 proc. komisji wyborczych PKW podała w poniedziałek rano cząstkowe wyniki wyborów do Sejmu. Według wyników, PiS zdobył 39,94 proc., KO - 26,46 proc., Trzecia Droga - 14,14 proc.. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,03 proc. i Konfederacja z 7,40 proc.

W poniedziałek, ok. godziny 10:30 rano, Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 31,66 proc. komisji - 9972 na 31497 obwodów. Jak wskazano, PiS zdobył do tej pory 39,94 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 26,46 proc.

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 14,14 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 8,03 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,40 proc.. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych z wynikiem 1,87 proc.

W przeliczonych obwodach frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 72,13 proc. - zagłosowało 5 386 857 osób z 7 468 144 uprawnionych w okręgach, z których spłynęły dane.

Kto wygrywał wybory o godzinie 10.00?

Po przeliczeniu głosów z 25,34 proc. komisji wyborczych PKW podała w poniedziałek rano cząstkowe wyniki wyborów do Sejmu. Według wyników, PiS zdobył 40,17 proc., KO - 26,26 proc., Trzecia Droga - 13,97 proc.. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,09 proc. i Konfederacja z 7,41 proc.

W poniedziałek, ok. godziny 9:30 rano, Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 25,34 proc. komisji - 7981 na 31497 obwodów. Jak wskazano, PiS zdobył do tej pory 40,17 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 26,26 proc.

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 13,97 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 8,09 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,41 proc.. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych z wynikiem 1,88 proc..

W przeliczonych obwodach frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 72,06 proc. - zagłosowało 4 222 712 osób z 5 859 990 uprawnionych w okręgach, z których spłynęły dane.(PAP)

Wyniki wyborów z godziny 9.00

Sejm/ Dane PKW z 20,38 proc. komisji wyborczych: PiS - 40,52 proc., KO - 26,04 proc., Trzecia Droga - 13,87 proc.Po przeliczeniu głosów z 20,38 proc. komisji wyborczych PKW podała w poniedziałek rano cząstkowe wyniki wyborów do Sejmu. Według wyników, PiS zdobył 40,52 proc., KO - 26,04 proc., Trzecia Droga - 13,87 proc.. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 7,97 proc. i Konfederacja z 7,45 proc.

Czy PIS będzie rządził? Wyniki wyborów 2023 r.

W poniedziałek przed 9 rano Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 20,38 proc. komisji - 6418 na 31497 obwodów. Jak wskazano, PiS zdobył do tej pory 40,52 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 26,04 proc.

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 13,87 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 7,97 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,45 proc. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych z wynikiem 1,88 proc.

Co z koalicją - wyniki wyborów 2023 r.

W przeliczonych obwodach frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 71,83 proc. - zagłosowało 3 305 954osób z 4 602 445 uprawnionych w okręgach, z których spłynęły dane.

Wcześniej PKW opublikowała wyniki głosowania z 10% obwodów

PKW opublikowała wyniki głosowania z 10,3 proc. obwodowych komisji wyborczych, w poniedziałek 16 października po godz. 7 rano. Podane wyniki pochodzą z 3 245 spośród 31 497 obwodów głosowania.

Wyniki głosowania w obwodach, z których dane spłynęły do PKW przedstawiają się następująco:

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył 612 469 głosów, co daje mu 40,17 proc. poparcia.

zdobył 612 469 głosów, co daje mu poparcia. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobył 404 874 głosów – 26,55 proc. poparcia.

PO .N IPL Zieloni zdobył 404 874 głosów – poparcia. Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe zdobył 208 304 głosów, co daje mu 13,66 proc . poparcia.

Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe zdobył 208 304 głosów, co daje mu . poparcia. Komitet Wyborczy Nowa Lewica uzyskał 127 229 głosów i – tym samym – 8,34 proc. poparcia.

uzyskał 127 229 głosów i – tym samym – poparcia. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość – 112 037 głosów i 7,35 proc. poparcia.

Wolność i Niepodległość – 112 037 głosów i poparcia. Bezpartyjni Samorządowcy otrzymali 27 543 głosy – 1,81 proc. poparcia.

Częściowa frekwencja w obwodach, z których spłynęły dane według PKW wyniosła 71,93 proc.