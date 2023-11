W Łodzi na bilecie 20-minutowym wciąż pojedziemy dłużej. Do kiedy?

Z uwagi na trwające remonty bilety komunikacji miejskiej w Łodzi wciąż będą miały wydłużony czas ważności. Do kiedy będzie obowiązywał? Ile czasu można będzie jechać na bilecie 20-minutowym?

Bilety ważne dłużej z powodu remontów

Przedłużona ważność biletów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi została wprowadzona w 2021 roku w związku z wieloma inwestycjami drogowymi, które utrudniały - i nadal utrudniają - dojazd autobusami i tramwajami, sprawiając, że na przebycie wyznaczonej trasy łodzianie potrzebują więcej czasu.

Wydłużenie biletów obecnie obowiązywało do końca br., jednak z uwagi na trwające cały czas remonty radni miejscy zdecydowali na środowej sesji o dalszym wydłużeniu czasu ważności biletów. Zgodnie z podjętą uchwałą ma on obowiązywać do końca czerwca 2024 r.

O ile wydłuża się czas biletu?

Do tego czasu korzystający z transportu MPK-Łódź, na bilecie 20-minutowym mogą podróżować przez 40 minut, a 40-minutowy bilet obowiązuje przez godzinę.

