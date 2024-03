33,5 mld euro na inwestycje w polskich regionach w latach 2021–2027. Trwa Europejski Kongres Samorządów (komunikat MFiPR)

Samorządy mają do dyspozycji na lata 2021–2027 kwotę 33,5 mld euro, co jest olbrzymim wsparciem inwestycji w polskich regionach. Trwa spotkanie przedstawicieli samorządów z udziałem wiceministra Protasa.

Udział regionów we wdrażaniu Polityki Spójności rośnie

Jak poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pod hasłem „Przyszłość idei decentralizacji w zmieniającym się świecie” w dniach 4 i 5 marca 2024 r. w Mikołajkach odbywa się IX Europejski Kongres Samorządów. W panelach dyskusyjnych pierwszego dnia wydarzenia uczestniczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Protas.

Jak powiedział wiceminister „W Polsce idea decentralizacji jest mocno zakorzeniona. W każdej z kolejnych perspektyw unijnych udział regionów we wdrażaniu Polityki Spójności rośnie”.

REKLAMA

33,5 mld euro na inwestycje w polskich regionach

Obecna perspektywa finansowa ma najwyższy poziom decentralizacji funduszy z Polityki Spójności od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Samorządy mają do dyspozycji na lata 2021–2027 kwotę 33,5 mld euro, co jest olbrzymim wsparciem inwestycji w polskich regionach. To jest 44 proc. wszystkich pieniędzy z Polityki Spójności. W latach 2014–2020 było to 40 proc., a w perspektywie na lata 2007–2013 – 25 proc.

Jak podkreślił wiceminister Jacek Protas, sukcesywnie rośnie również rola samorządów w kształtowaniu Polityki Spójności, a wraz z nią także współodpowiedzialność za jej realizację.

Wiceszef MFiPR odniósł się również do idei decentralizacji w ujęciu krajowym. „Partnerstwo i współpraca pomiędzy rządem a samorządem regionalnym i lokalnym zwiększa skuteczność i efektywność realizacji polityki regionalnej – zaznaczył Jacek Protas”.

UE stanowi spoiwo demokracji i podstawę właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego

Jak w warunkach powiększonej Unii Europejskiej powinna wyglądać Polityka Spójności? Jak zabezpieczyć interesy polskich regionów przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia dla nowo przyjętych państw, a w szczególności wymagającej odbudowy Ukrainie? To pytania, które pojawiły się w kolejnej dyskusji z udziałem wiceministra Jacka Protasa. „Konieczna jest reforma Polityki Spójności, tak aby w jak największym stopniu była ona dopasowana do możliwości rozwojowych państw członkowskich i regionów” – powiedział Jacek Protas.

Sekretarz stanu J. Protas zaznaczył, że w dzisiejszych czasach, gdy mierzymy się z wieloma wyzwaniami, między innymi związanymi z negatywnymi konsekwencjami rosyjskiej agresji na Ukrainę czy perspektywą rozszerzenia UE, spójność jest potrzebna UE bardziej niż kiedykolwiek. Stanowi ona spoiwo demokracji, podstawę właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz warunek realizacji wartości europejskich w sferze społecznej.

Trwa Europejski Kongres Samorządów

Program 9 edycji wydarzenia obejmuje ponad 200 wydarzeń: bloków programowych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów oraz prezentacji. Tematami debat Kongresu są między innymi: finansowanie inwestycji, w tym z Funduszy Europejskich, zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego, mechanizmy rozwoju miast i regionów, ochrona środowiska czy polityka zdrowotna.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Samorządów jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, która prowadzi działalność na rzecz promowania dialogu i współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowej i Wschodniej.