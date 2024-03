Wiosna 2024. Kiedy wypada astronomiczna wiosna, a kiedy kalendarzowa, meteorologiczna, klimatyczna?

Coraz dłuższe dni to jedna z oznak zbliżającej się wiosny. Kiedy przypada pierwszy dzień kalendarzowej i astronomicznej wiosny? Kiedy jest równonoc wiosenna? Czy wcześniej jest zmiana czasu na letni?

Wiosna 2024 - coraz dłuższe dni

Pierwszym sygnałem nadchodzącej wiosny i jednocześnie jednym z najbardziej oczekiwanych są coraz dłuższe dni i krótsze noce. Słońce zachodzi teraz w okolicach godziny 17:40.

REKLAMA

Dzień będzie się wydłużał aż do przesilenia letniego, wtedy na półkuli północnej wystąpi najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku. W tym roku przesilenie letnie wystąpi 20 czerwca.

REKLAMA

Zanim to jednak nadejdzie, w kalendarzu czeka jeszcze równonoc wiosenna, która wyznacza początek astronomicznej wiosny. Na półkuli północnej równonoc wiosenna następuje w okolicach od 19 do 21 marca. W tym roku dzień równa się z nocą 20 marca.

Równonoc wiosenna (na półkuli północnej - marcowa) to moment, w którym Ziemia przemieszcza się w swojej orbicie w taki sposób, że promienie słoneczne padają prostopadle na równik i jednocześnie styczne są do jej powierzchni w okolicach biegunów. Od tego momentu przez okres pół roku biegun północny znajdzie się bliżej Słońca niż biegun południowy, co oznacza, że Słońce będzie bardziej oświetlać północną półkulę Ziemi.

Zmiana czasu 2024

Coraz dłuższe dni staną się jeszcze dłuższe wraz ze zmianą czasu na letni. W ostatni weekend marca - w tym roku jest to noc z 30 na 31 marca - przesuniemy wskazówki zegara z godz. 02:00 na 03:00. Stracimy godzinę snu, ale zyskamy dłuższy dzień. 31 marca słońce zachodzić będzie dopiero około godziny 19:10.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wiosna kalendarzowa, meteorologiczna, klimatyczna i fenologiczna - kiedy?

Astronomiczna wiosna przyjdzie razem z równonocą wiosenną, będzie to 20 marca. Data kalendarzowej wiosny jest niezmienna, zawsze jest to 21 marca. Kalendarzowa wiosna potrwa do 21 czerwca, 22 czerwca rozpocznie się kalendarzowe lato.

REKLAMA

Wiosna meteorologiczna zaczęła się 1 marca i potrwa do 31 maja. Meteorologiczne pory roku zostały ustalone w celu ułatwienia obliczeń statystycznych przez meteorologów i klimatologów. Pozwala to na porównywanie danych w tym samym okresie każdego roku, co ułatwia analizę i prognozy pogody.

Fenologiczne pory roku związane są z cyklem rozwoju przyrody. Za początek wiosny fenologicznej uznaje się topnienie śniegu i kwitnienie krokusów, przebiśniegów. Czyli takie przedwiośnie.

Jest także wiosna klimatyczna, to czas, gdy średnie dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 5 a 15°C.

Zobacz także: Podlej tym hortensje już teraz. Latem odwdzięczą się burzą wspaniałych kwiatów

Długoterminowa prognoza IMGW na lato. "Normy zostaną przekroczone"

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl