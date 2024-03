Wielkanoc prawosławna 2024 - kiedy wypada?

Kiedy wypada prawosławna Wielkanoc w 2024 r.? W poniedziałek, 18 marca, rozpoczął się prawosławni rozpoczęli Wielki Post.

Prawosławni rozpoczęli Wielki Post

Prawosławie jest drugim co do liczby wiernych wyznaniem w Polsce. Hierarchowie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego liczbę wiernych w kraju szacują na 450-500 tys. W Narodowym Spisie Powszechnym przeprowadzonym w 2021 r. przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało (pytanie o wyznanie było dobrowolne, można było odmówić odpowiedzi na nie) niecałe 151,7 tys. osób. W Polsce największe skupiska prawosławnych są w województwie podlaskim.

Wierni rozpoczęli właśnie Wielki Post. Okres wstrzemięźliwości i zadumy inauguruje czytanie w cerkwiach kanonu pokutnego - żyjącego na przełomie VII i VIII wieku - św. Andrzeja z Krety. Prawosławny Wielki Post zawsze wypada w poniedziałek, a poprzedza go niedziela przebaczenia win. Wtedy, podczas wieczornych nabożeństw, po raz pierwszy odbywały się też wielkopostne modlitwy.

Prawosławna tradycja nakazuje wiernym i duchownym o proszenie siebie nawzajem o wybaczenie grzechów.

- Wielki Post to czas wytężonej pracy nad swoją poprawą, czas duchowego doskonalenia, wytężonej modlitwy - podkreślił w czasie takiego nabożeństwa w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej abp Jakub. - Post to nie danina Bogu, to też nie prozdrowotna dieta, jak niektórzy sądzą, to nie formalne wypełnienie zaleceń dotyczących spożywania odpowiednich potraw w odpowiednie dni i post, to też nie uczynek, za który oczekujemy zapłaty czy pewnego wynagrodzenia od Boga. Post to przede wszystkim narzędzie do poskromienia naszych cielesnych żądz, to nauczyciel pokory, to najlepszy sposób na walkę z rozproszeniem i próżnością - mówił hierarcha.

Post to nie tylko powstrzymywanie się od jedzenia

Pierwszy tydzień postu i Wielki Tydzień przed Wielkanocą to u prawosławnych szczególnie ścisłe przestrzeganie postu. Niektóre rodziny rezygnują wówczas nie tylko z jedzenia mięsa, ale także ryb i nabiału. Prawosławni duchowni podkreślają jednak, że prawdziwy post to nie tylko powstrzymywanie się od jedzenia, ale przede wszystkim od krzywdzących słów, gestów czy zachowań wobec innych ludzi.

List wielkopostny do wiernych i duchowieństwa skierował zwierzchnik Cerkwi w Polsce metropolita Sawa. Jak napisał, post to "duchowa wiosna, czas wzmożonego trudu modlitewnego i pokuty"; podkreślił, że w złożonych, trudnych czasach "pełnych duchowych rozterek, wszelkiego rodzaju pokus i doświadczeń" Wielki Post ma szczególne znaczenie duchowe. "Jest czasem modlitwy i wstrzemięźliwości" - zaznaczył metropolita.

- Prawdziwy post zawiera w sobie zarówno aspekt cielesny, polegający na powstrzymaniu się od określonego rodzaju pokarmów, jak i aspekt duchowy, zawierający w sobie wskazania do wzmożonej modlitwy, pokuty za grzechy i refleksji nad naszym życiem duchowym - napisał abp Sawa. Zwrócił uwagę, że post to m.in. dążenie do wstrzemięźliwości języka, staranie o wyzbycie się wszelkiego zła.

Obliczanie daty Wielkanocy w obu obrządkach chrześcijańskich, katolickim i prawosławnym odbywa się inaczej. Rzadko zdarza się, że święto to przypada w tym samym terminie, tak było np. w 2017 r. Zazwyczaj prawosławni świętują Wielkanoc po katolikach, a różnica może być nawet pięciotygodniowa, tak jak w tym roku. Przed rokiem prawosławni świętowali Wielkanoc tydzień po katolikach.

Z czego wynika różnica w ustaleniu daty? Katolicy świętują Wielkanoc zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Cerkiew dodaje do tego jeszcze jeden warunek: niedziela wielkanocna musi przypadać po zakończeniu Paschy żydowskiej (to także święto ruchome), bo dla prawosławnych oba święta są silnie ze sobą związane.

Ważne W tym roku Wielkanoc katolicka wypada 31 marca, a prawosławna 5 maja.

Źródło: PAP

