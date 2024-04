Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras ogłosił nowy program dla lig amatorskich. Od kiedy można składać wnioski? Ile może wynieść dofinansowanie? Szczegóły

Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras ogłosił start naboru do "Programu Wsparcia i Rozwoju Lig Amatorskich". Do 6 maja można składać wnioski. Rozstrzygnięcie nastąpi do 7 czerwca 2024 r. Możliwe dofinansowanie wynosi nawet 95% nakładów.

Priorytety programu Program powstał w odpowiedzi na coraz liczniejsze oddolne przedsięwzięcia zorganizowanej rywalizacji skierowane do różnych grup wiekowych. Cel programu to wspieranie istniejących oraz powstających inicjatyw poprzez wzmacnianie roli organizatorów amatorskiego współzawodnictwa i tworzenie coraz lepszych warunków.

Kwota na realizację zadań Na realizację zadań z zakresu naboru Programu na 2024 rok zaplanowano kwotę 40 000 000 zł.

Rolą ministerstwa jest wspieranie potrzeby aktywności sportowych, zwłaszcza jeśli społeczność sama organizuje się w tym zakresie w oddolnych inicjatywach - podkreśla Sławomir Nitras, Minister Sportu i Turystyki. Naszym wsparciem planujemy objąć ligi amatorskie, ogólnopolskie turnieje sportowe, wykorzystując dostępną infrastrukturę sportową, promując przy tym fakt, że rywalizacja sportowa to wspaniały pomysł na spędzanie czasu wolnego. Sport pozytywnie wpływa na wszystkie sfery życia od zdrowia i samopoczucia po lepsze wyniki w szkole czy pracy. Kształtuje charakter, buduje pewność siebie. Sportowcy zwykle lepiej radzą sobie z obowiązkami, problemami i stresem. Sport to sposób na relaks i odreagowanie po ciężkim dniu - mówi.

Priorytety programu Program ma wspierać działania na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, aktywne spędzanie czasu wolnego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia. Program ma aktywizować sportowców amatorów, którzy nie posiadają licencji zawodniczych związków sportowych, ale rozumieją potrzebę aktywności ruchowej i jej wpływu na komfort codziennego życia.

Program wesprze tworzenie lig amatorskich oraz wydarzeń sportowych jako elementu amatorskiego współzawodnictwa. Promowany ma być również wolontariat sportowy oraz rozwijanie aktywnej postawy obywatelskiej służącej solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej.