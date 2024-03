Rusza program "Aktywna Szkoła" 2024 - informuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wnioski samorządy przygotują we współpracy ze szkołami. Program ma na celu aktywizację społeczności wokół obiektów sportowych, które były dotychczas niedostępne.

Rusza program „Aktywna Szkoła” - wnioski

Rusza „Aktywna Szkoła” największy aktywizacyjny projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki. Samorządy we współpracy ze szkołami mają teraz czas, by przygotować wnioski o przystąpieniu do programu.

Wykorzystanie przyszkolnej infrastruktury, zapewnienie profesjonalnej opieki trenerskiej, aktywizacja społeczeństw lokalnych, a przede wszystkim wsparcie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej - program „Aktywna Szkoła” to realny impuls do niezbędnych zmian w obszarze sportu i zdrowia.

- Zachęcam do zdjęcia kłódek z furtek i płotów wokół szkolnych obiektów sportowych poza godzinami lekcyjnymi oraz w dni wolne od zajęć szkolnych. Zapraszam samorządy i lokalne społeczności - zapełnijmy wspólnie aktywnymi rodzinami sale gimnastyczne, boiska i Orliki w całej Polsce. Naszą intencją jest aktywizacja społeczności wokół obiektów sportowych, które do dziś były zamknięte i niedostępne. Ministerstwo dofinansuje zarówno brakujący sprzęt, jak i wynagrodzenia dla animatorów zajęć – podkreśla Sławomir Nitras, Minister Sportu i Turystyki.

Aktywna Szkoła - informacje na stronie www.aktywnaszkola.pl

Każda polska szkoła może dołączyć do programu, składając stosową aplikację. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Programu „Aktywna Szkoła” znajdują się na stronie www.aktywnaszkola.pl oraz są udzielane pod numerem telefonu: +48 537 255 791 (infolinia działa w godzinach 8:00-15:00). Zgłoszenia do programu rozpoczną się 2.04.2024 i potrwają do 12.04.2024r.

Aktywizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej

Z ankiety zleconej przez resort w 2023r. , pod nazwą „Sport w jednostkach samorządu terytorialnego”, przeprowadzonej w 5926 szkołach w Polsce, wynika że blisko 90% z tych szkół posiada przyszkolną infrastrukturę sportową, która dotychczas nie była w pełni wykorzystana. Sytuacja zmieni się na lepsze.

- Szkoły nierzadko posiadają odpowiednią infrastrukturę, ale z różnych powodów nie była ono powszechnie wykorzystana. Tym programem likwidujemy bariery finansowe, zapewniamy animatorów i uwalniamy potencjał. Co, ważne oferta programu adresowana jest do wielu pokoleń – wyjaśnia Sławomir Nitras.

335 mln zł na program Aktywna Szkoła i Aktywna Szkoła - zakup sprzętu sportowego

Ministerstwo do końca 2024 roku na cele „Aktywna Szkoła” i „Aktywna Szkoła – zakup sprzętu sportowego” przeznacza aż 335 mln zł. Na kolejne lata już zabezpieczono większe środki, które mają zapewnić trwałość rezultatów i pełniejsze wykorzystanie infrastruktury, kształtowanie oferty zajęć i poprawę kondycji Polaków.

Okazja dla osób prowadzących zajęcia - wyższe wynagrodzenia

Jednym z kluczowych rozwiązań tego programu jest zwiększenie liczby godzin pracy osób prowadzących zajęcia i pokrycie całości wynagrodzenia ze środków Ministerstwa. Znacząco wzrosną też stawki wynagrodzeń za prowadzenie zajęć.

Resort sportu zakłada, że program „Aktywna Szkoła” będzie finansowo wspierać samorządy w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej nie tylko wśród uczniów, ale także całych rodzin - oferta jest wielopokoleniowa.

Projektem będzie zarządzać Fundacja „Orły Sportu”.