Program Aktywna Szkoła – można już składać wnioski o środki finansowe

2 kwietnia 2024 r. rusza nabór do Programu „Aktywna Szkoła”. Każda polska szkoła publiczna może złożyć stosowną aplikację i dołączyć do Programu. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznacza na Program aż 335 mln zł.

Czym jest Program „Aktywna Szkoła”

Program „Aktywna Szkoła” to największy w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki program skierowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Program jest stworzony z myślą o realizacji strategicznego celu w obszarze kultury fizycznej – Aktywne i zdrowe społeczeństwo. „Aktywna Szkoła” to kompleksowe wsparcie aktywności fizycznej skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży, ale także do osób dorosłych. Dzięki optymalnemu wykorzystaniu przyszkolnej i samorządowej infrastruktury sportowej oraz zapewnieniu profesjonalnego wsparcia trenerskiego możliwa będzie aktywizacja społeczeństwa na poziomie lokalnym.

W ramach Programu przewidziane są trzy zadania:

Aktywny Weekend – działania sportowe prowadzone na terenie szkół w soboty i niedziele;

działania sportowe prowadzone na terenie szkół w soboty i niedziele; Aktywny Orlik – działania aktywizujące prowadzone na samorządowych i szkolnych obiektach sportowych;

działania aktywizujące prowadzone na samorządowych i szkolnych obiektach sportowych; Aktywny do Kwadratu – pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży organizowane w szkołach.

Środki finansowe do uzyskania w ramach Programu „Aktywna Szkoła”

Program „Aktywna Szkoła” będzie finansowo wspierać samorządy i inne organy prowadzące szkoły publiczne w upowszechnianiu aktywności fizycznej nie tylko wśród uczniów, ale także całych rodzin - oferta jest wielopokoleniowa.

W ramach Programu można aplikować o środki finansowe na prowadzenie:

zajęć na szkolnych obiektach sportowych w weekendy (w wakacje od poniedziałku do piątku) dla społeczności lokalnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży – Zadanie Aktywny weekend.

zajęć, wydarzeń sportowych na obiektach sportowych powstałych w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012” (7 dni w tygodniu z wyłączeniem świąt) - Zadanie Aktywny Orlik.

zajęć pozalekcyjnych sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - Zadanie Aktywny do kwadratu.

335 mln zł do uzyskania w ramach Programu

Ministerstwo Sportu i Turystyki do końca 2024 r. na cele „Aktywna Szkoła” i „Aktywna Szkoła – zakup sprzętu sportowego” przeznacza aż 335 mln zł.

Jednym z kluczowych rozwiązań tego programu jest zwiększenie liczby godzin pracy osób prowadzących zajęcia i pokrycie całości wynagrodzenia ze środków Ministerstwa. Znacząco wzrosną też stawki wynagrodzeń za prowadzenie zajęć.

Program realizuje Fundacja „Orły Sportu”.

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki