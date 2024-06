Czas realizacji przedsięwzięć przez te firmy ma zostać wydłużony do 24 miesięcy. Sprawdź, kogo dotyczą zmiany

Ministerstwo Rolnictwa planuje wprowadzić zmiany w regulacjach dotyczących wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych. Zgodnie z nowym projektem rozporządzenia, czas realizacji przedsięwzięć przez te firmy ma zostać wydłużony do 24 miesięcy.

Projekt nowego rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zmiany dotyczą wsparcia dla przedsiębiorstw rolniczych w zakresie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

REKLAMA

Czas realizacji przedsięwzięć

Zgodnie z nowym przepisem, wsparcie będzie udzielane na przedsięwzięcia, które będą realizowane nie dłużej niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy o wsparcie i nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 roku.

Wydłużenie czasu realizacji przedsięwzięć do 2 lat

REKLAMA

Głównym celem zmiany jest wydłużenie maksymalnego czasu realizacji przedsięwzięć przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z obecnie obowiązujących 18 miesięcy do 24 miesięcy. To ograniczy potencjalne ryzyko niezrealizowania w terminie przedsięwzięć w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Proponowana zmiana znajduje swoje uzasadnienie w informacjach przekazywanych przez Jednostkę Wspierającą KPO, którą jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR zgłosiła do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypadki wydłużania przez ostatecznych odbiorców wsparcia terminów realizacji przedsięwzięć i w konsekwencji, późniejszego składania wniosków o płatność końcową.