Odbudowa kompetencji samorządów. Ruszyły prace nad zmianami dotyczącymi zwiększenia autonomii samorządów i odbudowy ich kompetencji. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak otrzymał w poniedziałek dokument zawierający propozycje od samorządowców.

W poniedziałek, 4 października w siedzibie MSWiA odbyła się konferencja prasowa po spotkaniu z samorządowcami. Tematem spotkania był propozycje strony samorządowej dotyczące przywrócenia autonomii samorządom, w tym także prowadzące do poprawy jakości usług publicznych oraz zmierzające do wdrażania konstytucyjnej zasady pomocniczości.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak poinformował, że resort administracji rusza do pracy nad ustawą, która zmieni kwestie ważne dla samorządowców. Dodał, że przed konferencją otrzymał od samorządowców projekt ustawy. Przypomniał, że rząd umówił się ze stroną samorządową, że po nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wspólnie z samorządowcami rozpoczną prace nad ustawą zmieniającą kwestie ważne dla samorządów. Umówiliśmy się z liderami polskiego samorządu terytorialnego, że czas na naprawę, czas na odwrócenie tych złych zmian, które w latach 2015 – 2023 dotknęły polski samorząd terytorialny. To było odbieranie kompetencji, to było odbieranie pieniędzy, to było uznaniowe dzielenie pieniędzy, które preferowało tych, którzy byli posłuszni w centralnej władzy – powiedział. Zdaniem Siemoniaka, w wyżej wymienionych latach, zmniejszana była rola samorządów. Zaznaczył, że w tym samym czasie samorządy pokazały, że potrafią działać w warunkach kryzysowych, jak np. pandemia Covid-19, czy napływ uchodźców z Ukrainy.

Ruszyły prace nad projektem ustawy

Szef MSWiA zapowiedział, że strona rządowa wraz z samorządową rozpocznie analizowanie zaproponowanych przez samorząd zmian. To są po prostu konkretne zapisy, więc bardzo to ułatwia pracę po stronie rządowej i będę chciał, żeby bardzo szybko w tej procedurze rządowej, uzgodnień resortowych, międzyresortowych ten projekt doprowadzić – powiedział. Dodał, ze liczy na szerokie poparcie tego projektu w Sejmie i w Senacie.

Prezes zarządu Związku Miast Polskich, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zaznaczył, że nie ma silnego, demokratycznego państwa bez silnego samorządu oraz, że nie ma silnego samorządu, bez silnego, ale rozumiejącego samorząd państwa. Zaznaczył, że jest to moment, w którym samorząd może wspólnie z rządem zadbać o "ten efekt synergii". W jego ocenie, proponowane rozwiązania mają na celu powrót do czasów sprzed zmian wprowadzonych przez PiS, które – jego zdaniem – odbierały autonomię samorządom. Poinformował, że wśród zaproponowanych zmian, samorządowcy uwzględnili takie, które poprawią jakość usług publicznych. Dodał, że dokument zawiera także szereg rozwiązań technicznych, które mają poprawić funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Podczas konferencji podkreślono, że obie strony (rządowa i samorządowa) będą starały się, by nowe przepisy – przywracające kompetencje samorządom – weszły w życie jeszcze w przyszłym roku.