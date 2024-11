Samorządy: Strefy płatnego parkowania w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców

Miasta liczące mniej niż 100 tys. mieszkańców będą mogły ustanawiać śródmiejskie strefy płatnego parkowania – taką zmianę przepisów proponują posłowie. Jeśli zmiana wejdzie w życie, to samorządy będą mogły ustalić wyższe opłaty za parkowanie w centrum miejscowości.

W mniejszych miastach będą śródmiejskie strefy parkowania

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych w zakresie ustanawiania przez samorządy gminne stref płatnego parkowania. W projekcie zaproponowano, że: „Śródmiejską strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach zgrupowania intensywnej zabudowy funkcjonalnego śródmieścia, które stanowi faktyczne centrum miasta lub dzielnicy, jeżeli spełnione są warunki, (…), a ustanowienie strefy płatnego parkowania może nie być wystarczające do realizacji lokalnej polityki transportowej lub polityki ochrony środowiska”.

Zaproponowana zmiana oznacza rezygnację z dotychczasowego przepisu, który pozwalał na ustanowienie śródmiejskiej strefy parkowania tylko w miastach o liczbie ludności powyżej 100 tys. mieszkańców.

Bo samochody zajmują za dużo powierzchni i powodują zniszczenia

Projektodawcy wskazali, że miasta od wielu lat borykają się z nadmiernym natężeniem ruchu samochodowego, który szczególnie w centrach ma negatywny wpływ na środowisko i mieszkańców. Zaznaczono, że w niektórych okresach powierzchnia zajęta przez samochody zaparkowane w centrach miast bywa większa niż całkowita powierzchnia dróg publicznych tego obszaru.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji wyjaśniono, że: „Kierowcy w centrach miast wykorzystują do parkowania każdy wolny fragment przestrzeni niszcząc przy tym zieleń miejską oraz uszkadzając niejednokrotnie zabytkową tkankę miejską. Tak duże natężenie ruchu to również istotne zanieczyszczenia środowiskowe, związane z emisją spalin samochodowych i hałasu”.

Wysokość opłat za parkowanie

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, rada gminy na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta może ustalić strefę płatnego parkowania lub śródmiejską strefę płatnego parkowania oraz wysokość pobieranych opłat za postój w tych strefach.

W przypadku strefy płatnego parkowania wysokość opłaty za pierwszą godzinę postoju pojazdu samochodowego nie może przekroczyć 0,15 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania maksymalna wysokość opłat za pierwszą godzinę postoju pojazdu samochodowego może wynosić 0,45 proc. minimalnego wynagrodzenia.