Będą pieniądze na budowę i przystosowanie schronów. Nawet 6 mld zł rocznie

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak poinformował, że ok. 6 mld zł rocznie będzie przeznaczonych na budowę i przystosowanie schronów w samorządach. Niebawem na ten cel zostanie przekazanych 0,15 pkt proc. PKB.

Samorząd terytorialny filarem systemu ochrony ludności

Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej w dniu 19 listopada 2024 r. mówili o tym, jak ważne w obronie ludności są działania samorządów.

REKLAMA

- Nowa ustawa w samorządzie terytorialnym widzi jeden z filarów systemu ochrony ludności i obrony cywilnej. Założyliśmy, że wszystkie przedsięwzięcia, które będą służyły obronie obywateli będą prowadzone wspólnie przez rząd i samorząd – mówił Tomasz Siemoniak.

Będą środki na budowę schronów

Szef MSWiA zapowiedział też przeznaczenie środków na budowę i przystosowanie schronów. Według zapewnień, już niebawem prawie 6 mld zł rocznie, a zatem 0,15 pkt proc. PKB zostanie przekazanych właśnie na ten cel.

- Zakładam, że samorządy przygotowują się do tego, by nie zmarnować przyszłego roku i nie czekać. Bardzo wiele obiektów trzeba wyremontować, ale zakładam, że tutaj postęp będzie szybki. Do tej pory barierą były pieniądze, ale one na pewno będą – zapewniał Siemoniak.

Powiadamianie ludności w sytuacjach kryzysowych

REKLAMA

Na konferencji pokreślono ogromną wolę powiadamiania ludności w sytuacjach kryzysowych. Zdaniem przedstawicieli rządu i samorządu to właśnie dobry system powiadamiania i alarmowania daje szansę ocalenia wielu osób i podejmowania właściwych działań.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Po przeprowadzonych niedawno w stolicy ćwiczeniach z ostrzegania mieszkańców zostały wyciągnięte konkretne wnioski. Prezydent Warszawy zalecił wprowadzenie w Polsce technologii sell broadcast, która polega na wysyłaniu smsów w tym samym czasie do wszystkich odbiorców. Rozważane są też alternatywne kanały informowania ludności o zagrożeniach.

- Od samego początku jako miasto stołeczne Warszawa zwracaliśmy uwagę, że trzeba wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania, które zabezpieczą warszawianki i warszawiaków. Dzielimy się tymi rozwiązaniami z samorządami – mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Partnerzy rządu w realizacji przedsięwzięć założonych w ustawie

Głównym partnerem rządu w realizowaniu przedsięwzięć założonych w ustawie będzie Państwowa Straż Pożarna. Szef MSWiA wyraził nadzieję, że działania edukacyjne, takie jak kursy pierwszej pomocy czy informowanie ludzi o zachowaniach na wypadek zagrożenia, wezmą też na siebie organizacje społeczne.

Sejm uchwalił ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej w dniu 8 listopada 2024 r. Teraz ustawa trafi do Senatu.