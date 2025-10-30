Zapowiadają się szerokie zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych. W wielu miastach na ulice wyjadą linie cmentarne, a inne środki komunikacji miejskiej będą funkcjonować według zmienionych rozkładów.

Jak co roku 1 i 2 listopada miasta przygotowują się na wzmożony ruch w rejonie cmentarzy. W wielu miejscach wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu i parkowaniu. Dla ułatwienia dojazdu, w wielu miastach uruchomione zostaną specjalne linie. W najbliższych dniach warto sprawdzać aktualne komunikaty przewoźników. Poniżej prezentujemy zmiany w kilku wybranych miastach.

WARSZAWA

Organizacja ruchu i parkowania

Od 25 października w stolicy zaczęły obowiązywać pierwsze zmiany w rejonach nekropolii. W dniach 1–2 listopada wiele ulic zostanie wyłączonych z ruchu lub zamienionych w parkingi. Wjazd w okolice cmentarzy będzie możliwy wyłącznie dla autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówek oraz pojazdów z identyfikatorami „H”, „T” i „M” wydanymi przez Zarząd Dróg Miejskich. Policja i służby miejskie będą kierować ruchem oraz nadzorować parkowanie. Samochody będzie można zostawiać wyłącznie na wyznaczonych parkingach – m.in. przy ulicach Wysockiego, Matki Teresy z Kalkuty, Okopowej, Elbląskiej, Tatarskiej czy Wóycickiego.

Komunikacja miejska i linie cmentarne

W dniach 1–2 listopada na ulice Warszawy wyjedzie ponad 1300 autobusów i prawie 300 tramwajów. Uruchomione zostaną specjalne linie tramwajowe C1, C4 i C6 oraz autobusowe m.in. C09, C11, C12, C13, C14, C15, C20, C22, C26, C27, C37, C40, C47, C50, C51, C56, C69, C70, C81, C84, C88, C89, C90.

Autobusy i tramwaje będą kursować od godz. 7.00 do 19.00, a przy Cmentarzu Powązkowskim – nawet do godz. 22.00. Najczęściej będą jeździły linie C09 i C13 – odpowiednio co 1 i 2,5 minuty. Wszystkie przystanki „na żądanie” w pobliżu cmentarzy będą obowiązywać jako stałe.

Metro, tramwaje i autobusy regularne

Metro 1 listopada będzie kursować co 3–3,5 minuty, a 2 listopada co 4–5 minut w godzinach 9.00–17.00. Tramwaje i autobusy większości linii pojadą według rozkładów świątecznych, ale z większą częstotliwością.

Zmienionymi trasami pojadą m.in. linie 103, 106, 120, 131, 156, 161, 169, 173, 180, 183, 184, 191, 211, 409, 527, 713, 721, 731, 737, 739, L-4, L-5 oraz nocne N14, N41, N64.

Zamknięte ulice w rejonie cmentarzy

Cmentarz Bródnowski

Częściowo będą zamknięte m.in. ulice św. Wincentego, Odrowąża, Wysockiego, Matki Teresy z Kalkuty, Chodecka, Kołowa, Gościeradowska, 11 Listopada i rejon ronda Żaba.

Wprowadzono zakazy zatrzymywania się i ruch jednokierunkowy na wybranych odcinkach. Parkingi znajdą się przy ul. Matki Teresy z Kalkuty i Wysockiego.

Cmentarz Powązkowski i Wojskowy

Częściowo będą zamknięte: Powązkowska, Okopowa, Tatarska, Ostroroga, z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego i nowych parkingów m.in. na ul. Maczka, Elbląskiej i Okopowej.

Cmentarz Północny

W dni świąteczne częściowo będą zamknięte będą ulice Wólczyńska, Arkuszowa, Nocznickiego, Wóycickiego, Opłotek i Palisadowa. Zakaz zatrzymywania się obowiązuje na całym odcinku Wólczyńskiej i Estrady. Parkingi przygotowano przy wszystkich bramach cmentarza.

Cmentarze w Rembertowie i Marysinie

W weekend, 1-2 listopada, będą zamknięte ulice:

Grzybowa od ulicy Zygmunta III do Sosnowej,

Korkowa przy cmentarzu.

Wyłączone z parkowania będą ulice:

Grzybowa od ulicy Gembarzewskiego do Zygmunta III,

Dokerów od ulicy Zygmunta III do Fizylierów,

Zygmunta III pomiędzy ulicą Dokerów a Grzybową,

Działyńczyków pomiędzy ulicą Dwóch Mieczy a Grzybową.

Cmentarz na Tarchominie

Zamknięta będzie ulica Mehoffera od Ordonówny do Myśliborskiej (przejadą tędy tylko dojeżdżający do posesji). Wyłączone z parkowania będą ulice:

Mehoffera od ulicy Ceglanej do Ordonówny,

Majolikowa, Pomorska i Milenijna od ulicy Ćmielowskiej do Mehoffera.

Cmentarze we Włochach i w Ursusie

Zamknięta będzie ulica Ryżowa od skrzyżowania z ulicami Kleszczową i Solipską do alei 4 Czerwca 1989 r. (dopuszczony zostanie dojazd do posesji). Na ulicy Orłów Piastowskich od Elżbiety Rakuszanki do Królów Polskich będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Z kolei na ulicy Elżbiety Rakuszanki będzie jeden kierunek ruchu – od Orłów Piastowskich w stronę Śmigielskiej.

Cmentarz Wolski

Zamknięta będzie ulica Fort Wola. Wjadą tu tylko dojeżdżający do posesji. Jeden kierunek będzie na ulicach: Sowińskiego od ulicy Pustola w stronę Jana Olbrachta oraz Pustola od ulicy Antka Rozpylacza w kierunku Redutowej. Z kolei z ulicy Szulborskiej nie będzie można skręcić w Sowińskiego w stronę cmentarza.

Cmentarz Wilanowski

Nie będzie można zaparkować na ulicy Przyczółkowej od Andrutowej do Drewny. Na tym fragmencie kierowcy przejadą tylko w kierunku Drewny.

Cmentarz na Służewie i Cmentarz Czerniakowski

Nie będzie można zaparkować na ulicach Wałbrzyskiej i Powsińskiej wzdłuż murów cmentarzy.

Dojazd do cmentarzy 2025 r.: linie cmentarne w Warszawie

Do każdej nekropolii można dotrzeć komunikacją miejską. Poniżej prezentujemy najważniejsze połączenia:

Bródnowski – C11, C13, C20, C26, C69

Północny – C09, C13, C14, C50, C56

Powązkowski/Wojskowy – C11, C12, C14, C22, C51, C90

Czerniakowski – 108, 131, 163, 172, 180, 185

Wilanowski – C89, 116, 131, 251

Południowy (Antoninów) – C37, C47, 727, 737

OLSZTYN

Od 25 października do 2 listopada obowiązywać będzie specjalna organizacja komunikacji miejskiej. ZDZiT uruchomi dodatkowe kursy i wydłużone trasy autobusów oraz specjalne linie cmentarne: C11, C17, C31 i C36, które połączą główne części miasta z Cmentarzem Dywity i nekropolią przy ul. Poprzecznej.

Linie 117 i 126 zostaną wydłużone, a pozostałe połączenia wzmocnione dodatkowymi pojazdami. W rejonie cmentarzy wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, dlatego miasto zachęca do korzystania z transportu publicznego, by uniknąć korków i trudności z parkowaniem.

KIELCE

W okresie Wszystkich Świętych komunikacja miejska zostaje wzmocniona o dodatkowych dziesięć specjalnych linii C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 i C10 oraz trzech linii dodatkowych 4C, 30C, 44C

Organizacja ruchu:

W nocy z czwartku na piątek (31 października/1 listopada) w Kielcach wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w rejonach miejskich nekropolii – przy ul. Ściegiennego, Spokojnej, na Piaskach i w Cedzynie. Zmiany obowiązywać będą od czwartku od godz. 23:30 do niedzieli do godz. 22:00.

Wiele ulic stanie się jednokierunkowych, m.in. • ul. Sołtysiaka „Barabasza” na odcinku od ul. Ściegiennego do al. Legionów, ul. Kwasa na odcinku od ul. Mahometańskiej do ul. Sołtysiaka „Barabasza”, czy ul. Spokojna na odcinku od ul. Ściegiennego do ul. Langiewicza. Na odcinku ul. Ściegiennego od pl. Piłsudskiego do ul. Sołtysiaka „Barabasza” wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy, a na prawym pasie – buspas dla komunikacji miejskiej. Obowiązywać będzie również zakaz zatrzymywania się wzdłuż tego odcinka.

Parkowanie:

Kierowcy udający się na cmentarz przy ul. Ściegiennego będą mogli korzystać z parkingów przy stadionie Exbud Arena, pomniku Homo Homini oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.

Dla odwiedzających cmentarze na Piaskach i w Cedzynie przygotowano miejsca postojowe w pobliżu nekropolii. Na Piaskach prawe pasy ul. Zagnańskiej zostaną przeznaczone na parkowanie równoległe, a droga wewnętrzna równoległa do Zagnańskiej będzie zamknięta.

W Cedzynie pobocze ul. Sandomierskiej zostanie wykorzystane jako pas do skrętu w prawo w ul. Cmentarną, a środkowy pas ruchu będzie służył wyłącznie pojazdom jadącym na wprost. Wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się po obu stronach ul. Cmentarnej i Sandomierskiej (za skrzyżowaniem z ul. Wikaryjską). Ul. Warzywna stanie się jednokierunkowa w stronę Sandomierskiej, z dojazdem od ul. Cmentarnej.

KATOWICE

Od 1 do 2 listopada w Katowicach obowiązywać będą czasowe zmiany w organizacji ruchu w rejonach cmentarzy.

Cmentarz przy ul. Damrota: ulica zamknięta dla ruchu kołowego na odcinku od ul. Powstańców do ul. Przemysłowej.

Cmentarz przy ul. Brackiej: zamknięty prawy pas od ul. Chorzowskiej do zjazdu na Drogową Trasę Średnicową, ograniczona liczba pasów do skrętu w lewo z Chorzowskiej w Bracką. Objazd prowadzi przez osiedle Tysiąclecia, parkowanie możliwe przy ul. Złotej i Brackiej.

Cmentarz przy ul. Wróblewskiego: ruch jednokierunkowy na ul. Nowotarskiej (od ul. Wrocławskiej do Podhalańskiej), parkowanie na przycmentarnym parkingu.

Cmentarz przy ul. Murckowskiej: zakaz zatrzymywania się na odcinku od A4 do ul. Porcelanowej, złamanie zakazu skutkuje odholowaniem pojazdu. Parkowanie wyłącznie na wyznaczonym parkingu.

Cmentarz przy ul. Panewnickiej: ruch jednokierunkowy na ul. Bronisławy, możliwość czasowego zamknięcia ruchu samochodowego w razie dużego natężenia pieszych.

Cmentarz przy ul. Cmentarnej: cała ulica zamknięta dla ruchu, parkowanie możliwe przy ul. Oswobodzenia.

Cmentarz przy ul. Popiełuszki: ruch jednokierunkowy na odcinku od ul. Le Ronda do Techników, parkowanie wzdłuż ul. Techników.

Zmiany obowiązywać będą od nocy z 31 października na 1 listopada, a przywrócenie normalnego ruchu nastąpi 3 listopada rano.

Komunikacja miejska:

Zarząd Transportu Metropolitalnego zapewni bezpłatne przejazdy autobusami, tramwajami i trolejbusami 1 listopada. Dodatkowo uruchomione zostaną specjalne linie cmentarne „C”, m.in.: C5 – z przystanku Katowice Mickiewicza do Cmentarza Komunalnego oraz C8 – z Centrum Przesiadkowego Zawodzie w rejon ul. Francuskiej.

POZNAŃ

W dniu 1 listopada przejazdy komunikacją miejską w Poznaniu będą bezpłatne. W godzinach 8:30–16:30 tramwaje będą kursować do największych cmentarzy – na Junikowie i Miłostowie – co około 2 minuty. Wzmocnione zostaną linie: 1, 5, 6, 8, 13, 15, a także uruchomione dodatkowe połączenia: 41 (Junikowo – Miłostowo), 42 (Os. Sobieskiego – Miłostowo), 43 (Junikowo – Miłostowo) oraz autobus 133 (Rondo Śródka – cmentarz Miłostowski od strony ul. Gnieźnieńskiej).

Organizacja ruchu i parkowania:

Od 25 października do 2 listopada w wielu miejscach wprowadzono ograniczenia prędkości do 30 km/h oraz czasowe zakazy ruchu ciężarówek (m.in. na ul. Arciszewskiego, Warszawskiej, Gnieźnieńskiej).

Junikowo : od 25 października do 2 listopada ul. Chryzantemowa jednokierunkowa od ul. Malwowej do Owczej. 31 października i 1 listopada jednokierunkowe będą także ul. Cmentarna, Owcza, Złotowska i Wieruszowska.

: od 25 października do 2 listopada ul. Chryzantemowa jednokierunkowa od ul. Malwowej do Owczej. 31 października i 1 listopada jednokierunkowe będą także ul. Cmentarna, Owcza, Złotowska i Wieruszowska. Dodatkowe parkingi: na ul. Grunwaldzkiej (od pętli Junikowo do Cmentarnej), Wieruszowskiej oraz na prawym pasie ul. Grunwaldzkiej w stronę centrum.

na ul. Grunwaldzkiej (od pętli Junikowo do Cmentarnej), Wieruszowskiej oraz na prawym pasie ul. Grunwaldzkiej w stronę centrum. Miłostowo: ul. Warszawska zostanie zwężona, obowiązywać będą zakazy parkowania i ograniczenia wjazdu ciężarówek. Dostępny będzie parking „kiss & ride” przy bramie cmentarnej.

ul. Warszawska zostanie zwężona, obowiązywać będą zakazy parkowania i ograniczenia wjazdu ciężarówek. Dostępny będzie parking „kiss & ride” przy bramie cmentarnej. Górka i Górczyn : od 25 października do 2 listopada zakaz ruchu ciężarówek na ul. Arciszewskiego, parkowanie możliwe na lewym pasie tej ulicy w wyznaczonych terminach.

: od 25 października do 2 listopada zakaz ruchu ciężarówek na ul. Arciszewskiego, parkowanie możliwe na lewym pasie tej ulicy w wyznaczonych terminach. Cmentarz przy ul. Szczawnickiej: zmienione zasady postoju z powodu nowego układu drogowego – dostępne będą parkingi przy ul. Podolańskiej i Szczawnickiej 1, a 1 listopada ul. Podolańska będzie jednokierunkowa.

WROCŁAW

W sobotę 1 listopada autobusy i tramwaje będą kursować według niedzielnych rozkładów jazdy, jednak pojawi się szereg dodatkowych linii cmentarnych i wzmocnionych połączeń.

Autobusy:

Linia A – dodatkowy przystanek Grabiszyńska (Cmentarz II).

Linia N – w godz. 9:00–18:00 wszystkie kursy realizowane przez Cmentarz Kiełczowski.

Linia 118 – dodatkowe kursy do pętli Wojnów co 60 minut.

Linia 123 – zwiększona częstotliwość kursowania między 11:00 a 17:00.

Linia 921 – w relacji pl. Grunwaldzki – Kiełczów (pętla), co 30 minut, przez Cmentarz Kiełczowski.

Specjalne linie tramwajowe:

Od godziny 8:00 do 20:00 kursować będą linie E1–E10, łączące główne cmentarze: Osobowicki, Grabiszyński, Kiełczowski i inne.

Linie E1–E7, E9 – co 10 minut (8:00–18:00), a następnie co 20 minut.

Linie E8, E10 – co 20 minut w godz. 8:00–20:00.

Specjalne linie autobusowe:

Zostaną uruchomione dodatkowe połączenia oznaczone numerami 301, 307, 322, 334, 335, 336 i 350, kursujące pomiędzy największymi osiedlami i cmentarzami, m.in. Osobowickim, Grabiszyńskim, Kiełczowskim i Jerzmanowskim.

Linie 301, 307, 334, 350 – co 15 minut (8:00–18:00), potem co 30 minut.

Linie 322, 335, 336 – co 10 minut (8:00–15:00), co 15 minut (15:00–18:00) i co 30 minut (18:00–20:00).

2 listopada (niedziela) obowiązywać będzie rozkład jazdy jak w dzień świąteczny, ale część linii nadal obsłuży cmentarze. W ruchu pozostaną m.in. E1, E3, E6, E8 i E9 – co 20 minut w godz. 9:00–17:00, a także specjalne autobusy 322 i 334 (co 15 minut).

TORUŃ

Od piątku, 31 października (od godz. 14:00) do niedzieli, 2 listopada (do godz. 20:00) w Toruniu obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu w rejonie miejskich nekropolii. Przy większości cmentarzy zasady będą podobne jak w poprzednich latach, jednak inne rozwiązania przygotowano m.in. przy:

Centralnym Cmentarzu Komunalnym – nowa organizacja ruchu po przebudowie ul. Grudziądzkiej, która jest teraz drogą dwujezdniową z dodatkowymi zjazdami,

– nowa organizacja ruchu po przebudowie ul. Grudziądzkiej, która jest teraz drogą dwujezdniową z dodatkowymi zjazdami, Cmentarzu św. Jerzego – utrudnienia z powodu budowy trasy staromostowej i prac przy al. 700-lecia,

– utrudnienia z powodu budowy trasy staromostowej i prac przy al. 700-lecia, Cmentarzu przy ul. Włocławskiej – skorygowana organizacja ruchu.

Autobusy i tramwaje będą kursować częściej, a przy cmentarzach pojawią się dodatkowe kursy.

GDAŃSK

W Gdańsku w okresie Wszystkich Świętych wprowadzane są liczne zmiany przy cmentarzach komunalnych – głównie 1 listopada.

Cmentarz Łostowicki:

Ul. Łostowicka zamknięta dla ruchu (poza komunikacją miejską, taksówkami, osobami z kartą inwalidzką oraz mieszkańcami i dostawcami).

Ruch jednokierunkowy od ul. Kartuskiej do al. Armii Krajowej.

Trzy parkingi ogólnodostępne: ul. Nowolipie, przy Zespole Obsługi Mieszkańców (ul. Milskiego) i ul. Cedrowa.

Cmentarz Srebrzysko:

Ruch jednokierunkowy al. Żołnierzy Wyklętych w stronę ul. Potokowej.

Ul. Srebrniki i Róży Ostrowskiej zamknięte dla ruchu ogólnego.

Dla taksówek i osób niepełnosprawnych wydzielone trasy i postoje.

Cmentarz Oliwski:

Ul. Opacka jednokierunkowa od al. Grunwaldzkiej,

Parkingi przy ul. Cystersów, Tatrzańskiej i Czyżewskiego (łącznie ok. 280 miejsc),

Zakaz zatrzymywania poza wyznaczonymi miejscami.

Zmiany obejmą również okolice cmentarzy: Garnizonowego, Św. Franciszka, Św. Ignacego, Św. Jadwigi oraz na Chełmie (Salvator Nowy).

Od 25 października obowiązują dodatkowe kursy tramwajów i autobusów. 1 listopada uruchomione zostaną trzy linie cmentarne: C10, C27 i C80, ułatwiające dojazd do największych gdańskich nekropolii.

LUBLIN

W dniach 31 października – 2 listopada Lublin wprowadza czasową organizację ruchu wokół cmentarzy oraz specjalną ofertę komunikacji miejskiej.

1 listopada (sobota – Wszystkich Świętych)

Specjalny rozkład „1 listopada 2025”,

Dodatkowe linie: 200, 201 i 202,

Wzmocnione kursy m.in. linii 21, 23, 35, 47, 73, 153–161,

Część linii pojedzie objazdami (m.in. 32 i 78).

2 listopada (niedziela – Zaduszki)