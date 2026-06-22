Blisko połowa Polaków niezadowolona z władz lokalnych. Nowy sondaż

49,1 proc. Polaków nie jest zadowolona z rządzących ich miejscowościami - wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Najbardziej niezadowoleni są wyborcy opozycji oraz mieszkańcy najmniejszych miejscowości.

Po referendum w Krakowie dotyczącym odwołania prezydenta miasta, w którym pomysł ten poparło aż 97,8 proc. głosujących, IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” zapytał Polaków, czy są zadowoleni z rządzących ich miejscowościami. Prawie połowa (49,1 proc.) odpowiedziała negatywnie - pisze w poniedziałkowym wydaniu "Rz".

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Ogólny poziom niezadowolenia Polaków

Na pytanie czy prezydent, burmistrz lub wójt miejscowości dobrze sprawuje swoje obowiązki pozytywnie odpowiedziało 37,9 proc. respondentów.

Jak dodaje dziennik, w badaniu wyraźnie widać, że najbardziej niezadowoleni są wyborcy opozycji (65 proc.), mieszkańcy najmniejszych miejscowości (do 50 tys. mieszkańców) oraz dużych miast (powyżej 250 tys.). Ponadto częściej niezadowoleni są mężczyźni niż kobiety.

Najbardziej krytyczne grupy respondentów

Jednocześnie 25,4 proc. z krytyków nie widzi alternatywy dla swoich prezydentów lub burmistrzów, a 13,1 proc. respondentów w ogóle nie miało zdania na temat rządzących ich miejscowością.

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Badanie metodą CATI przeprowadzono w dniach 12-13 czerwca 2026 r. na 1068-osobowej grupie respondentów.