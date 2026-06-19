Nowe obowiązki samorządów. Trzeba będzie bieżące postępowanie i uzupełnić dokumenty wstecz. Prezydent podpisał ustawę

W dniu 19 czerwca 2026 r. Prezydent podpisał ustawę z 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, która istotnie zmienia zasady publikacji interpretacji indywidualnych wydawanych przez samorządowe organy podatkowe. Po wejściu w życie ustawy, czyli po upływie 3 miesięcy od jej opublikowania, interpretacje samorządowe i dotyczące ich informacje będą publikowane w systemie EUREKA, czyli Systemie Informacji Celno-Skarbowej prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. Aby było to możliwe, na samorządy nałożono nowe obowiązki.

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Wydawane interpretacje trzeba będzie przekazywać do KIS

Przede wszystkim będą one zobowiązane do niezwłocznego przekazywania wydawanych interpretacji do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w celu ich zamieszczenia w systemie. Za ich zanonimizowanie będzie odpowiedzialny Dyrektor KIS. Te same zasady przekazywania i publikacji będą dotyczyły informacji o zmianie, uchyleniu, stwierdzeniu wygaśnięcia interpretacji indywidualnej oraz informacji o nieprawidłowych interpretacjach indywidualnych, które z powodu śmierci, likwidacji lub rozwiązania wnioskodawcy, dla którego interpretacja indywidualna została wydana, nie mogą zostać zmienione, uchylone lub nie można stwierdzić ich wygaśnięcia. Przekazywanie będzie odbywało się za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych. Przejściowi, do 30 września 2029 r. będzie również możliwe na adres elektronicznej skrzynki podawczej w systemie ePUAP.

System EUREKA trzeba będzie uzupełnić za rok wstecz

Znacznie większym wyzwaniem niż bieżące przesyłanie interpretacji może okazać się uzupełnienie systemu EUREKA o interpretacje wydane od 1 stycznia 2025 r. Ostatecznym wyznaczonym w tym zakresie terminem jest 31 marca 2027 r., przy czym:

- interpretacje wydane w pierwszym półroczu 2025 roku trzeba będzie przekazać Dyrektorowi KIS najpóźniej do 31 października 2026 r.,

- interpretacje wydane w okresie od 1 lipca 2025 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy nowelizującej trzeba będzie przekazać Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej najpóźniej do 31 grudnia 2026 r.



Przedstawione zasady będą obowiązywały również w odniesieniu do publikacji informacji o zmianie, uchyleniu, stwierdzeniu wygaśnięcia interpretacji indywidualnej oraz informacji o nieprawidłowych interpretacjach indywidualnych, które z powodu śmierci, likwidacji lub rozwiązania wnioskodawcy, dla którego interpretacja indywidualna została wydana, nie mogą zostać zmienione, uchylone lub nie można stwierdzić ich wygaśnięcia. W konsekwencji te dotyczące wskazanych zdarzeń odnoszących się do interpretacji wydanej w 2025 r. (czyli podlegającej zamieszczeniu w systemie EUREKA przez uzupełnienie), również będą musiały zostać zamieszczone w systemie EUREKA. Natomiast w przypadku zdarzeń dotyczących interpretacji wydanych przed 2025 r., a zatem podlegających zamieszczeniu wyłącznie w Biuletynie Informacji Publicznej danego organu samorządowego, informacja o samym zdarzeniu będzie musiała zostać zamieszczona również w tym Biuletynie Informacji Publicznej organu samorządowego. Jednak co istotne, sama zmiana takiej interpretacji będzie rozumiana jako nowa interpretacja indywidualna, nowe rozstrzygnięcie. To zaś oznacza, że będzie musiała być opublikowana na nowych zasadach, czyli w systemie EUREKA, nawet jeśli będzie dotyczyła interpretacji pierwotnie wydanej przed 2025 rokiem.