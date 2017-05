Zasada dążenia organu do polubownego załatwienia sprawy - nowelizacja KPA

Jedną ze zmian wprowadzonych na skutek nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) jest wprowadzenie zasady polubownego rozstrzygania kwestii spornych. Celem wprowadzenia tej zasady jest zachęcanie stron do by wspólnie poszukiwały kompromisu co do możliwego rozwiązania spornej sytuacji.