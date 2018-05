Zostały 3 dni do RODO - sprawdź czy jesteś gotowy

Podmioty, które będą zobowiązane stosować RODO można podzielić, pod względem przygotowania, na parę kategorii:

„Myślę, że jestem gotowy na RODO”:

naprawdę są gotowi, myślą, ze są gotowi, a nie są (w mniejszym lub większym stopniu).

„Będę gotowy na RODO na czas”:

skończą wdrożenie systemu bezpieczeństwa danych osobowych i patrz pkt 1), nie będą.

„Nie zdążę z RODO na czas”:

zdążą z wdrożeniem systemu bezpieczeństwa danych osobowych i patrz pkt 1), nie zdążą wdrożyć systemu bezpieczeństwa danych osobowych do dnia 25 maja 2018 r. (pytanie jak duże będzie opóźnienie i z którymi elementami systemu nie zdążą).

„Co to jest RODO?”:

niestety istnieje spora grupa takich podmiotów. Niestety nieznajomość prawa szkodzi.

„RODO mnie nie interesuje” lub „poczekam aż wyjdzie ustawa, będą już standardy itp.”:

takim osobom polecam artykuł Co i za co grozi przy naruszeniu RODO?

Niestety jak pokazują ostatnie sondaże, bardzo duża grupa podmiotów nie będzie gotowa na RODO do dnia 25 maja br. – to ci co:

reklama reklama

nie zaczęli w ogóle przygotowań do RODO, zaczęli przygotowania do RODO za późno, wdrażają RODO za wolno, myślą, że wdrożyli (bo np. kupili dokumentację) a tak naprawdę do RODO nie są gotowi.

Należy też pamiętać, że po wejście w życie ustawy z przepisami wprowadzającymi RODO, trzeba będzie przejrzeć i ewentualnie poprawić procedury i dokumentację.

Zobacz również: Zawiadomienie o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych

W tym momencie chciałbym powtórzyć po raz kolejny: wdrożenie system bezpieczeństwa danych osobowych to proces. Ale po zakończeniu wdrożenia, ten system musi być cały czas zarządzany i udoskonalany. Ostrzegam przed złudnym poczuciem bezpieczeństwa.

No ale co ma zrobić podmiot który nie będzie gotowy na RODO do dnia 25 maja br.?

WDROŻYĆ JAK NAJSZYBCIEJ SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNY Z RODO

A co ma zrobić podmiot, który uważa, że jest zgodny z RODO?

ZARZĄDZAĆ SYSTEMEM BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNYM Z RODO I GO UDOSKONALAĆ. Ewentualnie, może zlecić niezależnemu audytorowi audyt wdrożonego systemu bezpieczeństwa danych osobowych.

Ponieważ za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO grozić będą, już za parę dni, surowe sankcje, mam nadzieję, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie, w tym roku, uwzględniał iż:

Polski ustawodawca nie zdąży do dnia 25 maja 2018 r. z przepisami wprowadzającymi, na chwilę obecną nie ma żadnych podmiotów certyfikujących, na chwilę obecną nie ma żadnych zatwierdzonych kodeksów postępowania, przepisy RODO budzą wątpliwości interpretacyjne (często spotykam sprzeczne interpretacje), które dopiero rozwiązują (lub nie) wytyczne grup roboczych. Sytuacji nie poprawiają błędy w tłumaczeniu RODO, PUODO nie zdąży opublikować przed dniem 25 maja br.:

standardowych klauzuli umownych, o których mowa w art. 28 ust. 8 RODO, zatwierdzonych kodeksów postępowania, o których mowa w art. 40 RODO, przyjętych standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. d RODO, rekomendacji określających środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Mam nadzieję, że w związku z powyższym PUODO na początku będzie raczej wydawał ostrzeżenia, udzielał upomnień, nakazywał dokonanie określonych czynności a nie nakładał wysokie administracyjne kary pieniężne.