Zgodnie z projektem przygotowywanej ustawy, rząd chce przeprowadzić masowe przekształcenie użytkowania wieczystego pod blokami w prawo własności. Tym samym osoby posiadające udział w prawie użytkowania wieczystego (jako właściciele mieszkań), staną się współwłaścicielami gruntu. W obecnym stanie prawnym, istnieje możliwość wykonania takiego przekształcenia. Warto jednak zwrócić uwagę, że szybka zamiana użytkowania wieczystego we własność, wymaga zgody wszystkich lokatorów budynku. Brak konsensusu skutkuje uwikłaniem właścicieli mieszkań w spór sądowy. Niektórzy lokatorzy nie chcą się zgodzić na zmianę statusu gruntu oznaczającą konieczność wniesienia odpowiedniej opłaty (różnicy pomiędzy wartością gruntu i użytkowania wieczystego). Te trudności sprawiają, że powierzchnia gruntów komunalnych przekazanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, nadal jest stosunkowo duża – tłumaczy Andrzej Prajsnar z portalu RynekPierwotny.pl. Pod koniec 2014 r. osoby fizyczne były użytkownikami wieczystymi 22 283 hektarów miejskich działek. Spora część tych gruntów jest zabudowana budynkami wielorodzinnymi. Według projektu ustawy wprowadzającej opisywane przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, zmiany statusu działek pod blokami będą dotyczyły około 1,5 miliona Polaków. Te osoby oprócz gruntów należących do samorządów, użytkują również działki Skarbu Państwa, Agencji Mienia Wojskowego i Agencji Nieruchomości Rolnych.

Zmiany powierzchni gruntów komunalnych w użytkowaniu wieczystym osób fizycznym (2002 r. - 2014 r.) Rok ↓ Powierzchnia gruntów komunalnych, które zostały przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym 2002 r. 28 478 ha 2003 r. 27 525 ha 2004 r. 26 961 ha 2005 r. 26 752 ha 2006 r. 26 086 ha 2007 r. 25 741 ha 2008 r. 25 291 ha 2009 r. 25 573 ha 2010 r. 25 395 ha 2011 r. 24 645 ha 2012 r. 23 670 ha 2013 r. 22 511 ha 2014 r. 22 283 ha

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS / RynekPierwotny.pl

Właściciel mieszkania dopiero po 20 latach odczuje ulgę w swoim portfelu

Nagłe i bezwarunkowe przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów pod budynkami wielorodzinnymi we własność, pozbawiłoby samorządy wpływów związanych z rocznymi opłatami. Mowa o kwotach, które muszą wnosić właściciele mieszkań, będący jednocześnie współużytkownikami wieczystymi. Dlatego rząd zdecydował się na kompromisowe rozwiązanie. Po przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, lokatorzy przez kolejne 20 lat będą musieli wnosić specjalną opłatę przekształceniową. Ta roczna opłata ma mieć taką samą wartość, jak stawka za użytkowanie wieczyste według stanu z 1 stycznia 2017 r. Rząd przewidział możliwość waloryzowania wspomnianej kwoty co trzy lata (na podstawie zmian cen nieruchomości podawanych przez GUS).