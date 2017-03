Sprawniejsze postępowanie administracyjne

Wszystkie kluby i koła poselskie poparły zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego, które między innymi pozwolą usprawnić postępowania administracyjne, skrócić czas ich trwania, zmniejszyć ilość spraw przekazywanych do ponownego rozpoznania.

Celem projektu ustawy nowelizującej Kodeks postępowania administracyjnego jest również bardziej partnerskie podejście administracji do obywateli m.in. przez stosowanie zasady przyjaznej interpretacji prawa i rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na korzyść strony oraz wykorzystanie metod polubownego rozwiązywania kwestii spornych w formie mediacji. Ponadto projekt zmierza do zapewnienia adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do zaistniałych przypadków naruszenia prawa.

"Projekt ma na celu przeciwdziałanie przewlekłości postępowań administracyjnych oraz zwiększenie zaufania obywateli do organów administracji i wydawanych przez nie rozstrzygnięć. Ma to następować poprzez usprawnienie postępowania administracyjnego oraz skrócenie czasu ich trwania - powiedział Bartłomiej Wróblewski (PiS), poseł sprawozdawca komisji nadzwyczajne ds. zmian w kodyfikacjach.

Wróblewski przemawiając w imieniu klubu PiS zadeklarował poparcie partii dla projektu zmian w ustawie.

Z przeprowadzonego w 2016 r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości badania ankietowego wśród przedsiębiorców, cytowanego przez uzasadnienie do projektu ustawy wynika, że problem przewlekłości rozpoznawania spraw administracyjnych dostrzega aż 78,1% respondentów. W 2015 r. wojewódzkie sądy administracyjne uwzględniły niemal 2000 skarg na bezczynność organów administracji publicznej lub przewlekłe prowadzenie postępowania, zaś w pierwszej połowie 2016 r. – ok. 1150 takich skarg.

"Projekt stanowi część przygotowywanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu 100 zmian dla firm, pakietu ułatwień dla przedsiębiorców. Nie ulega wątpliwości, że dla rozwoju gospodarczego Polski i dla poprawienia oceny Polaków funkcjonowania administracji konieczne są zmiany w procedurach administracyjnych" - powiedział Wróblewski.

Dodał, że stan obecny jest nie do zaakceptowania ze względu na formalizm, skomplikowanie procedur, przewlekłość postępowań i brak zaufania do zapadających rozstrzygnięć.

Jego zdaniem konieczne jest usprawnienie postępowań administracyjnych, skrócenie czasu ich trwania. Potrzebne jest ponadto bardziej partnerskie podejście administracji do obywateli.