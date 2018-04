Bezpłatne warsztaty dla animatorów kultury

Animatorzy kultury, osoby zajmujące się edukacją kulturową mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach z zakresu edukacji kulturowej i animacji. To jeden z elementów projektu "Podkarpacka Edukacja Kulturowa", realizowanego przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Spotkania rozpoczną się w ostatnim tygodniu kwietnia w Przemyślu i Rzeszowie oraz w maju w Ustrzykach Dolnych. Będą to już ostatnie warsztaty w ramach "Podkarpackiej Edukacji Kulturowej", jest to bowiem ostatni rok realizacji tego projektu.

Udział w nich jest warunkiem, aby w późniejszym etapie realizowania programu móc przystąpić do konkursu grantowego na najlepsze autorskie projekty z zakresu edukacji kulturowej. Chodzi o działania z zakresu edukacji kulturowej skierowane do najmłodszego pokolenia odbiorców, czyli do dzieci i młodzieży.

Łukasz Kisielica z CK w Przemyślu poinformował, że najlepsze projekty otrzymają od 5 do 15 tys. zł dofinansowania na realizację. W tym roku łączna pula środków na ten cel jaką dysponuje CK to 80 tys. zł.

Warsztaty są adresowane do przedstawicieli ośrodków kultury, muzeów, bibliotek, organizacji pozarządowych, placówek oświatowo-edukacyjnych, nauczycieli, a także grup nieformalnych związanych z edukacją kulturową i lokalnych działaczy społecznych.

"Celem warsztatów jest wzmocnienie umiejętności i podnoszenie kompetencji osób zajmujących się edukacją kulturową, działaniami animacyjnymi i społecznymi oraz stworzenie możliwości nawiązania współpracy pomiędzy uczestnikami warsztatów" – mówił Kisielica.

Podczas warsztatów będzie się można nauczyć m.in. autoprezentacji, dowiedzieć jak powinna wyglądać współpraca między np. instytucjami kultury a placówkami oświatowymi, poznać tajniki marketingu w działaniach kulturalnych.

Zainteresowani udziałem w warsztatach w Przemyślu i Rzeszowie mogą się zgłaszać do północy w piątek 20 kwietnia, a w Ustrzykach Dolnych – do 4 maja.

Centrum Kulturalne (CK) w Przemyślu jest jednym z 16 beneficjentów w kraju i tym samym jedynym operatorem w woj. podkarpackim rządowego programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.

Projekt CK w Przemyślu "Podkarpacka Edukacja Kulturowa", którego celem jest budowanie pomostu pomiędzy sektorem edukacji a sektorem kultury, jest realizowany w latach 2016-2018.

Skierowany jest zarówno do przedstawicieli różnych instytucji kultury, edukacyjnych, do samorządów, do nieformalnych grup z obszaru kultury, czy do indywidualnych animatorów i edukatorów kulturowych, nauczycieli, ale także do osób, które dotychczas nie działały w tych obszarach, ale mają pomysł na działanie w zakresie edukacji kulturowej i animacji.

Chodzi o wykształcenie w uczestnikach różnych umiejętności takich jak np. kreatywność, umiejętność współpracy, zaufanie, ale też kompetencje medialne czy komunikacyjne.

Oprócz warsztatów w ramach programu "Podkarpacka Edukacja Kulturowa" powstała już m.in. baza ośrodków, placówek, instytucji zajmujących się edukacją kulturową, zbadane zostały ich wzajemne zależności i współpraca i zweryfikowane ich możliwości, ograniczenia i potrzeby.

Powstał także portal związany z edukacją kulturową w regionie, będący źródłem informacji na temat działań projektowych.

Partnerami Centrum Kulturalnego w Przemyślu w realizacji warsztatów są: Rzeszowski Dom Kultury, Stowarzyszenie Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy oraz Fundacja Bieszczadzka.(PAP)

