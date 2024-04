Eksperci ostrzegają: Ceny kakao będą dalej rosnąć. Konsekwencje dla rynku spożywczego i kosmetycznego

Cena kakao na rynku jest w stanie stałego wzrostu, a prognozy nie napawają optymizmem. Według raportu UCE Research i WSB Merito, do końca roku cena kakao może przekroczyć 12-13 tysięcy dolarów za tonę, a nawet zbliżyć się do 15 tysięcy dolarów. Obecnie już przekracza 11 tysięcy dolarów za tonę. Co stoi za tym trendem i jakie konsekwencje to niesie?

Przyczyny wzrostu cen

W maju 2023 roku ceny kakao na londyńskiej giełdzie zaczęły gwałtownie rosnąć, osiągając poziom około 6,3 tysiąca dolarów za tonę. W lutym 2024 roku przekroczyły już 11 tysięcy dolarów za tonę.

Mimo krótkotrwałego spadku w kwietniu, ekspertów niepokoi fakt, że ceny wciąż są na wyższym poziomie niż na początku roku.

Przyczyny wzrostu cen

Niedobór surowca. Afryka, główny producent kakao, zmaga się z problemami klimatycznymi, co wpływa na słabe zbiory.

Afryka, główny producent kakao, zmaga się z problemami klimatycznymi, co wpływa na słabe zbiory. Zmniejszająca się liczba plantacji. Wiele plantatorów rezygnuje z uprawy kakaowca z powodu nieopłacalności.

Wiele plantatorów rezygnuje z uprawy kakaowca z powodu nieopłacalności. Długotrwały proces zwiększenia produkcji. Efekty zwiększenia podaży będą widoczne dopiero za kilka lat.

Ucierpi sektor spożywczy i kosmetyczny

Ceny kakao wpłyną nie tylko na sektor spożywczy, ale również kosmetyczny, gdzie również wykorzystuje się ten surowiec. W marcu 2024 roku ceny słodyczy gwałtownie poszły w górę. Przykładem jest wafel w czekoladzie, który podrożał o 30,7% rok do roku, oraz baton, którego cena wzrosła o 16,8% rok do roku.

W obliczu tych wyzwań, rolnicy muszą stawić czoła trudnym warunkom klimatycznym, a my jako konsumenci możemy spodziewać się wyższych cen produktów zawierających kakao.