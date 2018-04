Budowa geologiczna kraju - dotacje

Aż 250 milionów złotych przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tegorocznym naborze dotyczącym poznania budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopali i wód podziemnych. Eksperci Funduszu na wnioski w tym zakresie będą czekali od 7 maja 2018 roku.

Nabór w ramach pierwszej części programu priorytetowego NFOŚiGW Geologia i górnictwo potrwa do 30 listopada 2018 r. Na dotacje zaplanowano 200 mln zł, a na pożyczki kolejne – 50 mln zł. Projekty, które pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną w NFOŚiGW, będą każdorazowo przekazywane do zaopiniowania przez Ministra Środowiska. Ten instrument finansowy daje możliwość zdobycia dofinansowania na takie przedsięwzięcia, jak między innymi badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu wykorzystania ich do produkcji energii.

Beneficjenci mogą liczyć na 100 lub 50 proc. intensywności dofinansowania kosztów kwalifikowanych przedkładanych projektów. Dotacje przewidziano dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz dla podmiotów uprawnionych do realizacji przedsięwzięć z zakresu rozpoznawania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze (czyli podmioty, które uzyskały decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych, uprawniającą do realizacji przedsięwzięcia – dotyczy wierceń w celu poszukiwania wód termalnych lub podmioty, które zgłosiły projekt robót geologicznych odpowiedniemu organowi – dotyczy wierceń w celu wykorzystania ciepła ziemi). Ta druga grupa potencjalnych beneficjentów – z tym, że muszą być to podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego – może starać się o pożyczki.

Celem omawianego programu NFOŚiGW jest rozpoznanie budowy geologicznej kraju oraz racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, poprzez wdrażanie długoterminowych polityk państwa i kierunków badań w zakresie geologii, implementację stosownych dyrektyw oraz realizację zadań ustawowych i innych, niezbędnych do poszerzenia bazy geologicznej, w zakresie badawczo-rozpoznawczym i dokumentacyjnym, a także badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwościami pozyskiwania energii cieplnej suchych skał.

Szczegóły naboru: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/geologia-i-gornictwo/nabor-wnioskow-2018-dla-czesci-1/

