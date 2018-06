Wniosek o świadczenie "Dobry Start" - formalności

Z programu "Dobry Start", który jest inwestycją w edukację polskich dzieci, skorzysta 4 mln 600 tys. uczniów. Wnioski o wsparcie złożyć może 3 mln 400 tys. rodzin. "Koszt w skali kraju to 1 mld 400 mln zł. Jesteśmy już przygotowani, aby te środki do samorządów zostały przekazywane" – zapewniła podczas spotkania minister Elżbieta Rafalska.

Wniosek o świadczenie "Dobry Start" można złożyć w urzędach gmin, w MOPS lub wydziałach świadczeń, czyli tam, gdzie do tej pory rodzice składali wnioski na świadczenia "Rodzina 500+".

Składania wniosków online ruszy już od 1 lipca. Od 1 sierpnia będzie można złożyć wniosek także drogą tradycyjną, czyli papierowo. Minister Rafalska podkreśliła, że „wnioski złożone w lipcu to możliwość otrzymania pieniędzy jeszcze przez 1 września”.

Jeżeli wnioski będą składane we wrześniu, to okres, który samorząd ma na wykonanie wypłaty, wynosi 2 miesiące. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Ze świadczenia mogą korzystać rodziny zastępcze. W tym przypadku wniosek może być składany tylko osobiście. Termin składania rozpoczyna się z początkiem sierpnia.

Minister Rafalska zapewniła, że samorządy mają zagwarantowane środki na obsługę tego świadczenia. Za obsługę jednego wniosku dostaną 10 zł. Zaznaczyła, że samorządy mogą przeznaczyć, co najmniej 80 proc. środków na "koszty osobowe". "Chcielibyśmy, aby była możliwość dodatkowego zatrudnienia lub dodatkowego motywowania osób, które będą bardzo mocno obciążone pracą" – wyjaśniła minister.

Informacje o programie: www.mpips.gov.pl/DobryStart