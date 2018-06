Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Źródłem unijnych dotacji, które przyzna NFOŚiGW, będzie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, które wdrażane jest w porozumieniu i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska.

Przedsięwzięcia, obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST. Mają na to czas do 27 lipca 2018 r.

reklama reklama

Wyszczególniono dwa rodzaje projektów, które mają szansę na unijne pieniądze. 100 mln zł zarezerwowano na inwestycje dotyczące wyłącznie PSZOK-ów, które będą obsługiwać powyżej 20 tys. mieszkańców lub wartość ich kosztów kwalifikowanych będzie większa niż 2 mln zł (wymagane jest spełnienie przez projekt co najmniej jednego ze wskazanych warunków). I tyle samo (100 mln zł) przeznaczono na przedsięwzięcia dotyczące innych elementów niż wyłącznie PSZOK-i, dla których wartość kosztów kwalifikowanych będzie większa niż 8 mln zł. Dodatkowo wnioskodawcy będą mogli ubiegać się w NFOŚiGW o pożyczki (ze środków krajowych) uzupełniające dofinansowanie unijne przygotowywanych projektów.

Zobacz: Środowisko

Dotychczas, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przeprowadził pięć naborów z działania 2.2, na które wpłynęło 107 wniosków. Na razie podpisano 19 umów o kosztach całkowitych ok. 859 mln zł, z czego dotacje wynoszą razem ponad 479 mln zł. W efekcie realizacji tych przedsięwzięć zostaną wybudowane lub kompleksowo zmodernizowane 4 zakłady zagospodarowywania odpadów, co wiąże się też z następującymi rezultatami: 44 wsparte PSZOK-i, 16 kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami, ponad 1,6 mln osób objętych systemem zagospodarowania odpadów oraz 122 tys. ton rocznie mocy przerobowej zakładów zagospodarowania odpadów.

Szczegóły naboru z działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/art,27,vi-nabor-dla-dzialania-2-2-poiis-2014-2020.html