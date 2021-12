W 2022 r. 5 mln zł z „Tenisowej Polski” ma trafić do klubów i gmin

Beneficjentem nowego programu „Tenisowa Polska” mogą być kluby i jednostki samorządu terytorialnego. Nabór wniosków ma zostać ogłoszony na początku stycznia 2022 r.

Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk ogłosił w Zielonej Górze uruchomienie w 2022 r. pilotażowego programu „Tenisowa Polska” z budżetem w wysokości 5 mln zł. Jego celem jest wpieranie rozwoju tej dyscypliny poprzez dofinansowywanie modernizacji obiektów sportowych.

Tenisowa Polska - nowy program dla gmin

Minister mówił, że z uwagi na sukcesy polskich tenisistów jego resort zdecydował się na wyodrębnienie z programu "Sportowa Polska" podprogramu pn. "Tenisowa Polska" dedykowanego tylko i wyłącznie infrastrukturze tenisowej. „W 2022 roku będzie to program pilotażowy. Przeznaczyliśmy na niego 5 mln zł. W ścisłej współpracy z Polskim Związkiem Tenisowym (PZT) zabudżetowaliśmy to w taki sposób, że przy 50-procentowym dofinansowaniu z ministerstwa sportu może to pozwolić na wymianę nawierzchni (kortów) z klasycznej mączki na nawierzchnię twardą lub zadaszenie około 50 takich obiektów w roku 2022 w ramach pilotażu” – powiedział Bortniczuk.

Dodał, że w zależności jak duże będzie zapotrzebowanie i zainteresowanie, ministerstwo zadecyduje jak ten program będzie rozwijany w kolejnych latach. W pierwszym naborze - pilotażu będą promowane obiekty, na których na co dzień działalność prowadzą kluby tenisowe kształcące młodzież. Beneficjentem mogą być kluby i jednostki samorządu terytorialnego. Nabór wniosków ma zostać ogłoszony na początku stycznia przyszłego roku.

Według wyliczeń ministerstwa i PZT szacowany koszt wymiany nawierzchni jednego obiektu to około 200 tys. zł, a koszt przykrycia go halą łukową to ok. 250 tys. zł. Tym samym dofinansowanie ministerialne może jednostkowo wynieść maksymalnie do 100 tys. zł na nawierzchnię i do 125 tys. zł na zadaszenie. „Liczymy, że około 50 obiektów w pierwszym roku działania tego projektu uda się doprowadzić do renowacji lub zadaszenia” – dodał minister sportu.

„Program +Tenisowa Polska+ jest kontynuacją naszego Narodowego Programu Upowszechniania Tenisa, gdzie finansujemy 100 klubów - i to jest pierwszy krok w tenisowym światku dla młodych dzieci - opłacając obiekty klubom, pracę trenerów i sprzęt. Dzięki inicjatywie pana ministra niejako ten program otrzymuje kontynuację poprzez budowę czy renowacje kortów. Dzisiaj 70-75 procent turniejów rozgrywanych jest na kortach twardych. Nowoczesnych obiektów w Polsce brakowało i bardzo się cieszę, że pan minister ten problem rozumie i wyszedł z taką inicjatywą. To naprawdę coś wspaniałego” – powiedział na konferencji prezes PZT Mirosław Skrzypczyński.